Tăng cường kiểm soát và phân cấp quản lý mỹ phẩm

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng mỹ phẩm tại Hưng Yên. Ảnh minh hoạ

Dự thảo sửa đổi Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 về quản lý mỹ phẩm gồm 4 điều, tập trung vào ba nội dung: Giấy chứng nhận lưu hành (CFS), Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm, và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường. Dự thảo cũng bãi bỏ phần dẫn chiếu đến Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và cập nhật nội dung phân cấp thủ tục hành chính.

Tại cuộc họp ngày 22/10, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định việc sửa đổi nhằm khắc phục bất cập trong quản lý, tăng cường kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Ông yêu cầu Cục Quản lý Dược tiếp thu ý kiến, phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát các nội dung liên quan. Việc hoàn thiện dự thảo "phải bảo đảm đúng tiến độ, trình lãnh đạo Bộ thẩm định, xem xét, ban hành".

Theo Statista - một nền tảng trực tuyến toàn cầu (công bố 7/2026), thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân Việt Nam đạt khoảng 2,74 tỷ USD năm 2025. Theo Metric (nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu), người tiêu dùng chi khoảng 74.400 tỷ đồng mua mỹ phẩm trên Shopee, TikTok Shop và Lazada trong năm 2025, tăng gần 30% so với năm trước.

Phân cấp cho địa phương theo lộ trình

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là việc chuyển một số thẩm quyền về cho cơ quan y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo hai mốc thời gian:

Từ 1/1/2028, cơ quan này cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và có thẩm quyền thu hồi số đã cấp.

Từ 1/1/2029, thẩm quyền đánh giá đáp ứng CGMP-ASEAN đối với hồ sơ nộp được phân cấp cho cơ quan y tế cấp tỉnh.

Cuộc họp hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế

Về kiểm soát, dự thảo quy định không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho hồ sơ đã nộp của tổ chức, cá nhân vi phạm theo các trường hợp được nêu trong văn bản.

Dự thảo cũng đề cập việc xử lý sản phẩm có nguyên liệu chứa chất bảo quản, chống oxy hóa, ổn định, hoặc có hàm lượng vết của một số chất thuộc Phụ lục II do nguyên nhân kỹ thuật không tránh khỏi. Mục đích là tránh thu hồi sản phẩm trong những trường hợp này. Theo nguồn tin, nội dung chi tiết về các chất và điều kiện áp dụng chưa được nêu cụ thể.

Theo báo cáo ngày 25/9 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 11.916 vụ, xử lý 9.354 vụ, phát hiện 10.400 vi phạm, chuyển 108 vụ cho cơ quan điều tra. Riêng đợt chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ xử lý 6.466 vụ; Trong đó mỹ phẩm nằm trong nhóm hàng trọng điểm.