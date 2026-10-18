Tăng cường kiểm soát UAV, vật thể bay đe dọa an ninh hàng không

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 12679 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm việc sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV), diều, đèn trời, khinh khí cầu, máy bay mô hình và các thiết bị chiếu sáng công suất lớn xâm nhập khu vực cấm bay, gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

Công an phường Bắc Cam Ranh hoàn thành cắm biển báo khu vực cấm bay trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, vành đai Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo nội dung công văn, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng các vật thể bay không đúng quy định tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước gia tăng về số vụ và tính chất phức tạp. Trong 9 tháng năm 2026, toàn quốc ghi nhận 30 vụ UAV xâm phạm an ninh hàng không, ảnh hưởng đến 149 chuyến bay và gây thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại kinh tế, các hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với tàu bay, có thể dẫn đến sự cố, tai nạn hàng không nghiêm trọng hoặc phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế.

Tại Khánh Hòa, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh được xác định là mục tiêu cần bảo vệ đặc biệt. Cảng đóng vai trò quan trọng trong việc đón khách du lịch quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thông tin trên báo chí, mạng xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch về thực trạng, hậu quả và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan đến UAV. Các địa phương, nhất là khu vực xung quanh Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân không thả diều, bóng bay, điều khiển UAV, chiếu đèn laser… và ký cam kết với doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch, trường học. Thời hạn hoàn thành ký cam kết trước ngày 20-10-2026.

Công an tỉnh chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm, hướng dẫn đăng ký phương tiện bay; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường cấp phép bay, công bố vùng cấm bay, tổ chức tuần tra, giám sát và rà soát toàn diện các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng UAV. Sở Xây dựng phối hợp lắp đặt biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay trên các tuyến giao thông xung quanh cảng. Sở Công Thương phối hợp kiểm soát việc buôn lậu, kinh doanh trái phép UAV và linh kiện. Nhiều nội dung được yêu cầu hoàn thành trước ngày 20-10 và 30-10-2026.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh).