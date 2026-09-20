Tăng cường kiểm soát thị trường tết Trung thu

Sức mua tăng dần

Theo các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm, thời điểm đầu khởi động thị trường tết Trung thu, sức mua khá trầm lắng, nhưng tăng dần những ngày gần đây khi tết Trung thu cận kề.

Bà Mã Thiếu Phương, chủ Hộ kinh doanh Minh Cường (phường An Xuyên), cho biết: “Lượng khách đến mua bánh khá đều đặn. Đối với các đơn hàng lớn, khách thường mua lẻ trước để dùng thử, khi vừa ý mới quyết định chốt số lượng cho dịp lễ”.

Cũng theo bà Phương, thời điểm sát tết Trung thu, nhu cầu tăng đột biến có thể khiến các lò bánh rơi vào tình trạng quá tải, sản xuất không kịp giao cho khách. Về giá cả, mặt hàng bánh Trung thu năm nay tại cơ sở nhỉnh hơn mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu do giá đường tăng nhanh trong thời gian gần đây, đẩy chi phí nguyên liệu đầu vào tăng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại các quầy hàng kinh doanh bánh Trung thu và lồng đèn.

Tại các điểm bán lẻ, người tiêu dùng có tâm lý tham khảo giá và tìm hiểu kỹ trước khi mua. Bà Nguyễn Thị Hoa, hộ kinh doanh bánh Trung thu tại phường Tân Thành, chia sẻ: "Khi mới vô mùa, khách hàng chủ yếu hỏi giá, xem mẫu mã. Nhu cầu mua làm quà biếu hoặc tiêu dùng trong gia đình thường chỉ tăng mạnh vào những ngày cận lễ".

Kiểm tra có trọng tâm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sức mua tăng cao vào cận tết Trung thu cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc vi phạm quy định về nhãn hàng hoá.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng Sở Công Thương, Chi cục đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn và tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Các mặt hàng được tập trung kiểm tra gồm: bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm đóng gói, nước giải khát và đồ chơi trẻ em.

Theo Chi cục QLTT, các vi phạm có thể phát sinh trong thời điểm này như: hàng hoá không rõ nguồn gốc, vi phạm về nhãn hàng hoá; thực phẩm không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc quá hạn sử dụng; đồ chơi trẻ em không đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm.

Công tác kiểm tra được triển khai kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và ngăn chặn kịp thời, không để hàng hoá vi phạm lưu thông trên thị trường.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra thực tế quy trình sản xuất bánh trung thu tại Hộ kinh doanh Minh Cường (phường An Xuyên).

Ghi nhận tại Hộ kinh doanh Minh Cường (phường An Xuyên), khâu lựa chọn nguyên liệu và bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến được chủ cơ sở đặc biệt chú trọng. Toàn bộ nguyên liệu đưa vào sản xuất đều có hoá đơn, chứng từ rõ ràng; người lao động trực tiếp làm bánh được trang bị đầy đủ khẩu trang, bao tay, tạp dề và nón bảo hộ.

“Chúng tôi luôn chú trọng từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, để mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều bảo đảm chất lượng tốt nhất”, bà Mã Thiếu Phương, chủ Hộ kinh doanh Minh Cường, khẳng định.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra chứng từ, hoá đơn nhập nguyên liệu làm bánh.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì người tiêu dùng cũng nên chủ động bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách lựa chọn sản phẩm của các cơ sở uy tín, có địa chỉ rõ ràng; kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản trước khi mua. Tuyệt đối không mua sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, bất thường.

Sự siết chặt kiểm soát của lực lượng chức năng cùng với ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và sự chủ động của người tiêu dùng sẽ giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm mùa Tết Trung thu an toàn, trọn vẹn./.