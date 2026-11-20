Cục Xuất bản và Thư viện đề nghị các cơ quan liên quan siết chặt quản lý nhằm xây dựng môi trường xuất bản chuyên nghiệp, minh bạch, lành mạnh.

Thời gian qua, hoạt động xuất bản, in và phát hành trên cả nước tiếp tục có những bước phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế, bất cập đáng quan ngại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tính định hướng, tính lành mạnh của hoạt động xuất bản và môi trường kinh doanh.

Đáng chú ý, tình trạng in lậu, in giả, in nối bản trái phép, vi phạm bản quyền, kinh doanh và phát hành xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp vẫn diễn biến phức tạp.

Cục Xuất bản và Thư viện nhận định, từ nay đến đầu năm 2027, đặc biệt trong dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi, nhu cầu sản xuất, kinh doanh và lưu thông xuất bản phẩm sẽ tăng cao.

Các mặt hàng như lịch, sách, tranh, ảnh và những ấn phẩm văn hóa khác tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là tình trạng in lậu, in giả, vi phạm bản quyền, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và xuất bản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật.

Trước tình hình đó, Cục Xuất bản và Thư viện đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung trong các đợt cao điểm.

Các địa phương cần chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành; phân công rõ trách nhiệm, địa bàn và đầu mối theo dõi, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, nhất là tại cấp xã, phường.

Cùng với đó, cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành đến tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực; tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, cơ sở và lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao.

Việc phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và các cơ quan chức năng cần được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt trong kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream và các kênh phân phối trực tuyến.

Đối với các mặt hàng phục vụ Tết, yêu cầu đặt ra là tập trung kiểm tra lịch, sách, tranh, ảnh và các ấn phẩm văn hóa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu hồi và xử lý nghiêm lịch, sách in lậu, in giả, không rõ nguồn gốc hoặc xuất bản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật. Những sản phẩm vi phạm không được để lưu thông rộng rãi trên thị trường, nhất là trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết.

Cục cũng yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền, không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, yêu cầu khắc phục đối với những trường hợp đã đủ căn cứ xử lý. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, cần kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.