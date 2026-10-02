Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, LP, TC tỉnh; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, LP, TC tỉnh cho ý kiến về các vụ án, vụ việc, đồng thời chỉ đạo các mặt hoạt động trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã tăng cường vai trò tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác PCTN, LP, TC; tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chỉ đạo đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, quy định, chỉ đạo của Trung ương và pháp luật của Nhà nước về PCTN, LP, TC; nhất là các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lãng phí trong các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài; việc tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 9 tháng qua.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo PCTN, LP, TC tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ; kiên quyết sàng lọc, thay thế cán bộ yếu kém, làm việc cầm chừng, kém hiệu quả.

Tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực, PCTN, LP, TC; thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở nhằm khắc phục, xử lý các biểu hiện né tránh trách nhiệm, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tác nghiệp; xây dựng môi trường công vụ minh bạch, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.

Tiếp tục rà soát các dự án, công trình có dấu hiệu, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo để xử lý nghiêm minh, tạo tính răn đe; sắp xếp, xử lý, sử dụng hiệu quả các trụ sở làm việc, cơ sở nhà, đất dôi dư sau hợp nhất, sáp nhập.

Các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản ngay từ giai đoạn kiểm tra, giám sát, thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án./.