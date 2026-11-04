Tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ an toàn thực phẩm trong ngành đồ uống

Tại tọa đàm, các chuyên gia, cơ quan quản lý và các hiệp hội đã tập trung trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tăng cường kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất.

Các chuyên gia, cơ quan quản lý và các hiệp hội cùng xác định rằng, việc đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ số trong quản lý thị trường và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp là những nội dung trọng tâm. Đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất, qua đó bảo vệ sức khỏe và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.