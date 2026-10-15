Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vi phạm khai thác thủy sản trái phép

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: Văn Tân

Bám sát địa bàn

Xác định phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đồn, hải đội, trạm kiểm soát Biên phòng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của tàu cá và ngư dân; kết hợp tuyên truyền pháp luật với kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện những phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với kiểm soát hồ sơ, thủ tục của phương tiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tập trung rà soát điều kiện hoạt động của tàu cá, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai báo khi xuất, nhập cảng và thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản. Những trường hợp không bảo đảm điều kiện theo quy định được kiểm tra, hướng dẫn khắc phục; hành vi vi phạm được xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Đại tá Tạ Quang Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, để phòng ngừa vi phạm hiệu quả, công tác tuyên truyền phải đi thẳng vào những quy định ngư dân cần thực hiện trong từng chuyến biển. Vì vậy, các đơn vị đã linh hoạt sử dụng hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích, mã QR, tờ rơi, sổ tay pháp luật; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại âu tàu, cảng cá và trên từng phương tiện. Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở phổ biến quy định mà phải giúp ngư dân nhận diện những hành vi dễ dẫn đến vi phạm, nhất là nguy cơ vượt ranh giới trên biển, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Kiểm soát chặt phương tiện từ khi rời bến

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná hiện quản lý 657 tàu cá, trong đó, 389 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. 100% số tàu cá này đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Công tác quản lý tàu cá được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná thực hiện ngay từ khu vực cảng. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt tại các vị trí tàu cá ra vào để kiểm tra hồ sơ, nắm thông tin về phương tiện, thuyền viên và hoạt động khai thác; phối hợp với Ban Quản lý cảng cá cùng các lực lượng chức năng kiểm tra nhật ký khai thác, sản lượng thủy sản và các nội dung phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Thiếu tá Phan Minh Hiếu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná cho biết, đơn vị duy trì phối hợp với lực lượng Kiểm ngư, Ban Quản lý cảng cá và các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng trước khi phương tiện ra khơi. Bên cạnh yêu cầu không khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, ngư dân được hướng dẫn chủ động cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng khi phát hiện phương tiện nước ngoài có dấu hiệu xâm phạm vùng biển Việt Nam hoặc gặp tình huống bất thường trên biển. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác nắm tình hình, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển. Không chỉ dừng lại khi tàu rời cảng, công tác quản lý còn được duy trì trong suốt hành trình trên biển. Chủ tàu và thuyền trưởng phải duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, bảo đảm phương tiện hoạt động đúng khu vực được phép khai thác và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan.

Ngư dân Bạch Thượng Quốc, thuyền trưởng tàu KH-90056-TS cho biết, trước mỗi chuyến biển, anh và các thuyền viên đều được cán bộ Biên phòng phổ biến, nhắc nhở về những quy định phải chấp hành. Bản thân thuyền trưởng xác định không đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép; khi xảy ra sự cố hoặc phát sinh tình huống trên biển sẽ thông báo ngay cho Bộ đội Biên phòng để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Không để khoảng trống trong quản lý tàu cá

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, tại cảng cá, âu tàu và khu neo đậu; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng rà soát từng phương tiện, chủ tàu và thuyền trưởng thuộc địa bàn quản lý. Một trong những nội dung trọng tâm là cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá; rà soát, phân loại và xử lý tàu “3 không” gồm không đăng ký, không đăng kiểm, không được cấp giấy phép khai thác hải sản cùng những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Việc quản lý được Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo hướng xác định rõ phương tiện đang hoạt động, phương tiện nằm bờ, vị trí neo đậu và tình trạng pháp lý, hạn chế nguy cơ tàu cá không đủ điều kiện tự ý ra biển.

Các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng cũng tăng cường kiểm tra việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trong toàn bộ chuyến biển; hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác hải sản điện tử và chấp hành các thủ tục khi cập, rời cảng. Đối với phương tiện mất kết nối hoặc có dấu hiệu hoạt động bất thường, đơn vị chức năng tổ chức rà soát, xác minh để kịp thời phát hiện vi phạm. Đồng thời các đơn vị phối hợp với Ban Quản lý các cảng cá hướng dẫn ngư dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “CDT VN”, thực hiện khai báo thông tin cập, rời cảng và phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản; hướng tới bảo đảm 100% tàu cá thực hiện kê khai trên ứng dụng trước khi cập, rời cảng.

Từ quản lý con người, phương tiện đến giám sát hành trình và kiểm soát sản phẩm khai thác, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang siết chặt từng khâu có nguy cơ phát sinh vi phạm. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phòng ngừa với tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân; ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, bảo đảm an ninh, trật tự trên biển và thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.