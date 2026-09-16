Tăng cường kiểm soát, nâng chất lượng bữa ăn bán trú

Học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Thành Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Bước vào năm học 2026-2027, các trường học tại Nghệ An triển khai nhiều mô hình tổ chức bán trú phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đặt suất ăn bên ngoài đến tổ chức nấu ăn trực tiếp tại trường, các cơ sở giáo dục đều chú trọng kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

Kiểm soát chặt suất ăn bán trú

Mới đây, hình ảnh một suất cơm bán trú của học sinh tiểu học tại phường Thành Vinh (Nghệ An) với mức giá 30.000 đồng/suất được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của phụ huynh và cộng đồng. Một số ý kiến đặt vấn đề về chất lượng suất ăn và dinh dưỡng trong thực đơn.

Bà Trần Thị Mận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Thành Vinh), xác nhận hình ảnh được chia sẻ trên Facebook là suất ăn trưa thực tế của học sinh ngày 14/9. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu với việc tổ chức bữa ăn trong ngày.

Theo lãnh đạo nhà trường, suất ăn được chia sẻ là suất ăn thực tế nhưng chưa thể hiện đầy đủ các thành phần theo thực đơn. Qua kiểm tra, nhà trường cũng ghi nhận sự khác nhau về kích thước một số phần ăn giữa các suất và đã yêu cầu đơn vị cung cấp chấn chỉnh khâu chia suất.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 tổ chức đặt suất ăn bán trú từ đơn vị bên ngoài, thay cho phương án nấu ăn tại trường như những năm trước.

Trước khi triển khai, nhà trường đã rà soát điều kiện tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến, nhân lực và khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, theo nhà trường, các điều kiện chưa bảo đảm để tổ chức nấu ăn với quy mô lớn.

Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 đặt suất ăn bán trú từ đơn vị ngoài cho học sinh. Ảnh: Hồ Lài

Trong quá trình lựa chọn đơn vị cung ứng, trường tổ chức gặp gỡ, trao đổi, thẩm định hồ sơ năng lực và khảo sát thực tế tại cơ sở chế biến của 3 đơn vị đủ hồ sơ theo quy định. Trên cơ sở hồ sơ năng lực và kết quả khảo sát, nhà trường cùng đại diện cha mẹ học sinh thống nhất lựa chọn Công ty TNHH một thành viên Y.E.N.

Theo hợp đồng, đơn giá suất ăn bán trú là 30.000 đồng/suất, bao gồm nguyên liệu thực phẩm, chế biến, nhân công, vận chuyển, dụng cụ ăn uống nếu có, thuế giá trị gia tăng và các chi phí hợp pháp khác. Khối lượng thanh toán được xác định theo số suất ăn thực tế được hai bên xác nhận hằng ngày.

Năm học này, trường có 1.785 học sinh đăng ký ăn bán trú. Sau sự việc, nhà trường tiếp tục yêu cầu đơn vị cung cấp kiểm soát chặt khâu chia suất; đồng thời rà soát chất lượng cơm, nhiệt độ, thời gian từ khi chế biến đến khi giao nhận và điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển.

Nhà trường cũng tiếp nhận phản ánh của phụ huynh về chất lượng cơm và khẩu vị món ăn. Theo bà Trần Thị Mận, những nội dung này được nhà trường trao đổi, kiểm tra và yêu cầu đơn vị cung cấp tiếp tục rà soát khâu chế biến, vận chuyển nhằm bảo đảm chất lượng thức ăn khi đến với học sinh.

“Nhà trường không xem việc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp là chuyển giao trách nhiệm quản lý bữa ăn cho doanh nghiệp. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của học sinh vẫn thuộc về nhà trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình”, bà Trần Thị Mận khẳng định.

Sau một tuần ổn định công tác tổ chức và hoạt động giáo dục, từ ngày 14/9, Trường Tiểu học Nghi Văn (xã Văn Kiều, Nghệ An) bắt đầu triển khai bán trú cho hơn 600 học sinh trên tổng số 1.348 học sinh toàn trường.

Trường Tiểu học Nghi Văn (xã Văn Kiều, Nghệ An) tổ chức nấu ăn bán trú trực tiếp tại trường cho học sinh. Ảnh: Hồ Lài

Ông Võ Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết những năm qua, cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp, trong đó có bếp ăn bán trú. Đây là điều kiện để trường tổ chức nấu ăn trực tiếp, không phải đặt suất ăn bên ngoài, qua đó giảm chi phí cho học sinh và phụ huynh.

Để lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, nhà trường công khai thông tin trên Mạng đấu thầu quốc gia. Sau 5 ngày đăng tải, các nhà cung ứng có đầy đủ điều kiện pháp lý và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến chào giá để trường lựa chọn.

“Năm học này, trường có khoảng 600 học sinh đăng ký ăn bán trú. Phụ huynh đăng ký theo tháng và tính tiền theo số bữa thực tế. Mức thu hiện tại là 20.000 đồng/suất, đã bao gồm thuế”, ông Võ Văn Tuấn cho biết. Bếp ăn của trường hiện có 7 nhân viên cấp dưỡng làm việc theo hợp đồng. Công tác quản lý và trực trưa được phân công cho 16 giáo viên mỗi buổi theo hình thức phân công, đăng ký. Kinh phí hỗ trợ giáo viên trực trưa được trích từ nguồn thu dịch vụ bán trú.

Đảm bảo chất lượng bán trú ở trường vùng cao

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tiền Phong (xã Tiền Phong), công tác bán trú cũng được triển khai ngay trong tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027.

Đây là năm đầu tiên trường hoạt động theo mô hình 2 cấp học, trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tiền Phong 2, THCS Tiền Phong và Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Hạnh Dịch.

Sau sáp nhập, trường có điểm chính tại bản Phú Phương và hai phân hiệu tại bản Mường Việc, bản Na Chạng. Do khoảng cách giữa các điểm trường và điều kiện cơ sở vật chất tại trường chính chưa đáp ứng việc tổ chức dạy học, bán trú cho toàn bộ học sinh nên hoạt động bán trú được duy trì tại cả 3 điểm.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Tiền Phong, xã Tiền Phong, Nghệ An. Ảnh: NTCC

Năm học này, toàn trường có 464 học sinh thuộc diện dân tộc bán trú. Chế độ bán trú được thực hiện theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Tiền Phong, do tiền ăn bán trú của học sinh được Nhà nước hỗ trợ nên việc lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm được triển khai theo Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An.

Cụ thể, địa phương thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ, nhà trường tham mưu thực hiện các bước lựa chọn. Các nhà cung ứng phải đáp ứng yêu cầu về giấy phép kinh doanh, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm và những điều kiện liên quan.

Theo hiệu trưởng, việc tìm kiếm nhà cung ứng thực phẩm tại khu vực miền núi còn gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, an toàn thực phẩm và nguồn gốc thực phẩm vẫn được đặt ra trong quá trình lựa chọn.

Hoạt động bán trú được duy trì tại cả 3 điểm trường. Nhà trường thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc tổ chức ăn, nghỉ và chất lượng bữa ăn của học sinh.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, theo chế độ tiền ăn bán trú, bình quân mỗi học sinh được bố trí khoảng 46.000 đồng/ngày cho 3 bữa sáng, trưa và tối. Nhà trường phải cân đối nguồn kinh phí để tổ chức các bữa ăn hiệu quả, bảo đảm chất lượng và dinh dưỡng.

Việc tổ chức bán trú tại nhiều điểm trường, đồng thời ở cả hai cấp học, khiến công tác quản lý, giám sát vất vả hơn. Tuy nhiên, với mục tiêu tạo thuận lợi cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nỗ lực để duy trì hoạt động bán trú ổn định, an toàn và hiệu quả.