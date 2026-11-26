Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm đồ uống
Tọa đàm "Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm” được tổ chức nhằm trao đổi, làm rõ những yêu cầu mới trong công tác đảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bia, rượu và nước giải khát; đồng thời tăng cường thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tang-cuong-kiem-soat-nang-cao-chat-luong-san-pham-do-uong-482833.media