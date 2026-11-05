Tăng cường kiểm soát hoạt động bay không người lái

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tuyên truyền quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại phường Điện Biên Phủ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, việc sử dụng thiết bị bay không người lái, thường gọi là drone, flycam hoặc UAV trên địa bàn ngày càng phổ biến, trong khi nhiều hoạt động bay chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các phương tiện tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thu thập thông tin trái phép, xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh - trật tự. Với địa bàn có cảng hàng không, đường biên giới dài và nhiều công trình trọng điểm, việc kiểm soát hoạt động bay là yêu cầu cần thiết.

Ngày 9/9/2026, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh ban hành Công văn số 5221/BCĐ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay khác. Theo đó, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời, chủ động bổ sung phương án bảo vệ các mục tiêu, công trình quan trọng; phòng ngừa phương tiện bay xâm nhập trái phép khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, biên giới và cửa khẩu. Thực hiện yêu cầu quản lý, các phòng chức năng Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, thống kê thiết bị bay không người lái tại các cơ quan, đơn vị, phục vụ công tác đăng ký, cấp phép theo quy định. Hoạt động này nhằm nắm tình hình sở hữu, sử dụng phương tiện, tạo cơ sở cho việc quản lý, giám sát hoạt động bay.

Đáng chú ý, hiện nay thiết bị bay không người lái được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động báo chí, truyền thông, quay phim, chụp ảnh và tổ chức sự kiện, góp phần quảng bá du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa. Flycam giúp tạo ra những góc hình toàn cảnh, nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn hay tổ chức sự kiện không đồng nghĩa với việc được tự do thực hiện hoạt động bay. Cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện và cá nhân sử dụng flycam đều phải tuân thủ quy định về đăng ký phương tiện, điều kiện điều khiển và cấp phép bay theo từng trường hợp. Đối với hoạt động thuộc diện phải cấp phép, cần hoàn tất thủ tục trước khi tổ chức bay, thực hiện đúng khu vực, thời gian, độ cao và các điều kiện cho phép. Thực tế tổ chức bay phục vụ hội thảo khoa học về kinh tế tầm thấp tại Điện Biên tháng 10/2026 là một ví dụ cụ thể. Theo Giấy phép bay số 14678/TC-QC ngày 2/10/2026 của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, hoạt động bay tại Quảng trường 7/5 được giới hạn độ cao dưới 50m, bán kính dưới 200m. Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảng Hàng không Điện Biên và lực lượng quân sự địa phương phối hợp rà soát khu vực, theo dõi, giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn. Việc cấp phép và phối hợp giám sát cho thấy yêu cầu quản lý cụ thể đối với hoạt động bay, kể cả khi phục vụ các sự kiện được tổ chức theo kế hoạch.

Trong khi tăng cường quản lý, Điện Biên từng bước khai thác tiềm năng của công nghệ UAV. Theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/6/2026, tỉnh triển khai thử nghiệm có kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp, với quy mô dự kiến khoảng 6.000 chuyến bay. Hoạt động ứng dụng công nghệ số tập trung vận chuyển nông sản, gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật tiến tới thử nghiệm vận chuyển thuốc, vật tư y tế và mẫu xét nghiệm phục vụ vùng sâu, vùng xa. Quy mô và phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu quản lý, giám sát hoạt động bay chặt chẽ hơn. Theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ, việc quản lý tàu bay không người lái bao gồm đăng ký phương tiện, điều kiện khai thác, sử dụng và cấp phép hoạt động bay. Việc cấp phép được thực hiện theo từng nhiệm vụ, mục đích sử dụng, sự kiện, địa điểm cụ thể, trừ những trường hợp được miễn theo quy định. Vì vậy, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bay cần chủ động tìm hiểu quy định, thực hiện đầy đủ thủ tục và chấp hành các yêu cầu về an toàn.

Cùng với kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, việc tuyên truyền, hướng dẫn cần được triển khai thường xuyên đến các cơ quan, doanh nghiệp và người dân, nhất là tại khu vực sân bay, biên giới và những địa bàn có nhiều hoạt động sử dụng UAV. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định sẽ góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ bay không người lái được ứng dụng hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.