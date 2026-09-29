Tăng cường kiểm soát giao thông trên những tuyến đường trọng điểm

Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú kiểm tra xe khách hoạt động ban đêm trên quốc lộ 14.

Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT).

Xuyên đêm kiểm soát xe khách

Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn thành phố dài khoảng 115km, từ xã Thọ Sơn đến phường Chơn Thành. Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố được giao đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Trung tá Khổng Văn Lĩnh, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú cho biết: Bình quân mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông trên quốc lộ 14, trong đó mật độ xe khách, xe tải và container rất lớn. Đáng chú ý, vào khoảng 21-22h hằng ngày, lượng xe khách từ Bến xe miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) đi qua tuyến tăng cao. Quốc lộ 14 có nhiều đoạn dốc, cua nguy hiểm, có thời điểm hàng chục xe nối đuôi nhau di chuyển, nếu tài xế không tuân thủ quy định về tốc độ, tránh, vượt không đúng quy định, rất dễ xảy ra TNGT.

“Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 14, hằng ngày, Chỉ huy Trạm CSGT Đồng Phú phân công các tổ công tác bám sát địa bàn, tuyến, đoạn; luân phiên ca trực tuần tra, thành lập các chốt kiểm soát việc chấp hành quy định của nhà xe và tài xế. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn ngừa TNGT”- Trung tá Khổng Văn Lĩnh cho biết thêm.

Trong 9 tháng của năm 2026, Trạm CSGT Đồng Phú đã dừng kiểm tra gần 1,7 ngàn xe khách. Qua đó lập biên bản hơn 1 ngàn trường hợp vi phạm, trong đó có 420 trường hợp vi phạm tốc độ, 147 trường hợp tránh, vượt sai quy định cùng nhiều lỗi vi phạm khác.

Xử lý nghiêm, chủ động phòng ngừa

Trên hành trình từ các tỉnh Tây Nguyên đến Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phương tiện đi qua khu vực vòng xoay ngã tư phường Bình Phước để vào tuyến ĐT.741. Vì vậy, khoảng 6h và 16h hằng ngày, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng cao. Tình hình càng phức tạp tại khu vực cổng các trường học thuộc phường Bình Phước và phường Đồng Phú, do lượng ô tô, mô tô, xe máy của phụ huynh đưa đón học sinh tập trung đông. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa TNGT tại khu vực trường học, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an thành phố tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường.

Trung tá Văn Bá Hạnh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai hơn 1,6 ngàn ca tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử phạt hơn 14 ngàn trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng; tạm giữ gần 3 ngàn phương tiện.

Quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn thành phố dài gần 80km, do Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an thành phố đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với tăng cường tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, từ ngày 1-8, Phòng CSGT Công an thành phố triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe khách. Các đội, trạm sẽ tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ, kết hợp tuyên truyền tài xế, nhà xe tuân thủ nghiêm các quy định, kiên quyết kéo giảm TNGT đối với xe khách, trong đó có các tuyến giao thông trọng điểm phía Bắc thành phố. Thượng tá THÁI HỮU DANH, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố

Trung tá Lương Phú Tân, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, trên tuyến quốc lộ 13 xảy ra 33 vụ TNGT, làm 29 người chết, 10 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu liên quan đến chuyển hướng không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, không giữ khoảng cách an toàn và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã dừng kiểm tra hơn 18 ngàn trường hợp, lập biên bản hơn 10 ngàn trường hợp vi phạm, tăng hơn 1 ngàn trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Qua xử lý cho thấy, bên cạnh một số lỗi như: chạy quá tốc độ, xe chở quá tải có chiều hướng giảm, vẫn còn những hành vi vi phạm tăng. Cụ thể, lực lượng chức năng ghi nhận 172 trường hợp vượt đèn đỏ, tăng 167 trường hợp; 25 trường hợp đi ngược chiều, tăng 14 trường hợp; đặc biệt có hơn 1,7 ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 86 trường hợp.