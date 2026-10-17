Tăng cường kiểm soát giá những tháng cuối năm

Theo số liệu thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng năm 2026 của cả nước tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Đà Nẵng nằm trong nhóm 14 tỉnh, thành phố có CPI bình quân tăng cao hơn mức chung cả nước, đòi hỏi các giải pháp điều hành giá chủ động, kịp thời, phù hợp tình hình thực tế.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm phục vụ lễ, tết dự kiến tăng, trong khi giá năng lượng, chi phí vận tải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể tiếp tục gây áp lực lên mặt bằng giá. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, nhất là trong mùa mưa bão, thiên tai và thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa kéo dài, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đối với 14 địa phương có CPI tăng cao hơn bình quân cả nước, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp cơ quan thống kê và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát diễn biến CPI, phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, làm rõ các yếu tố tác động từ nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng, chi phí đầu vào, lưu thông, phân phối và đặc thù địa phương.

Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát phương án điều chỉnh giá thuộc thẩm quyền, đánh giá kỹ mức độ, thời điểm điều chỉnh và tác động đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh; hạn chế điều chỉnh giá tập trung vào những tháng cuối năm. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và lĩnh vực có nguy cơ biến động giá như vận tải, lưu trú, du lịch, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch về cung cầu, giá cả và biện pháp điều hành, góp phần ổn định tâm lý thị trường, bảo đảm đời sống nhân dân, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kiểm soát CPI bình quân năm 2026 theo mục tiêu khoảng 4,5%.