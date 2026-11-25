Xe tưới nước dập bụi chuyên dụng được bố trí phục vụ thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

Thời gian này, trên công trường Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên không khí thi công diễn ra khẩn trương, rầm rộ. Các phương tiện vận chuyển vật liệu, hệ thống máy móc, nhân công hoạt động hết công suất, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Phạm vi dự án triển khai rộng, khối lượng thi công lớn, hoạt động vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị diễn ra thường xuyên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh bụi bặm, tiếng ồn, vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân là yếu tố hết sức quan trọng.

Chị Vũ Thị Sang và các nhân công đang tập trung cào dọn bùn đất rơi vãi trên đường, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm bụi. Ảnh: Nguyễn Chương

"Hiện nay, đơn vị thi công thường xuyên bố trí xe tưới nước chuyên dụng để xịt rửa đường và khu vực ra vào công trường. Riêng chúng tôi làm việc theo ca, mỗi ca từ 2-3 người để kịp thời thu dọn bùn đất rơi vãi, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Việc thực hiện các biện pháp xử lý bùn đất, vật liệu rơi vãi đã góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa bụi bặm, tạo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông", chị Vũ Thị Sang cho biết.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km; điểm đầu tại Km200+400, giáp địa giới hành chính xã Chương Dương; điểm cuối tại Km209+400, giáp địa giới hành chính xã Đại Xuyên. Hiện nay, tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch, các đơn vị thi công đang tập trung huy động tối đa nhân công, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Tại hiện trường thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên phương tiện vận tải hoạt động hết công suất, đáp ứng yêu cầu, tiến độ dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Tại hiện trường, các phương tiện chở vật liệu đều sử dụng bạt che chắn thành thùng, giảm thiểu nguy cơ đất cát rơi vãi xuống đường. Đối với các tuyến đường giao cắt, đường dân sinh, hệ thống xe chuyên dụng được bố trí để phun nước dập bụi, không để phát tán ra môi trường xung quanh. Những vị trí phát sinh bùn đất, vật liệu rơi vãi đều được thu dọn kịp thời, không để kéo dài gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Thi công dự án trong bối cảnh thời tiết nắng mưa đan xen, tần suất hoạt động của phương tiện rất lớn nên đôi khi khó tránh khỏi nguy cơ bụi bặm. Do vậy, việc chủ đầu tư và các bên liên quan bố trí xe chuyên dụng để tưới nước, xịt rửa mặt đường và nhân công cào dọn cần tiếp tục được duy trì thường xuyên, nhất là vào những khung giờ cao điểm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông", bà Vũ Thị Hoa ở xã Phú Xuyên cho biết.

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp đảm bảo môi trường trong lúc thi công, việc phân loại, xử lý vật liệu thải xây dựng được các nhà thầu thực hiện nghiêm túc. Đất phong hoá, phế thải và các loại chất thải phát sinh được thu gom, vận chuyển đến đúng nơi quy định, không để chất thải tồn đọng kéo dài trong khu vực thi công. Ngoài ra, hệ thống thoát nước tạm thời cũng được lắp đặt, góp phần phòng ngừa nguy cơ ngập úng cục bộ, hoặc cuốn trôi bùn đất ra môi trường xung quanh.

Tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch đoạn qua xã Phú Xuyên, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân công, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Để dự án được triển khai thi công thuận lợi, an toàn, thời gian qua các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó kịp kịp thời đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư và các nhà thầu thi công nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ thi công dự án.

“Đơn vị luôn đồng hành, phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công dự án. Quá trình tổ chức thi công, chủ đầu tư đã bố trí xe tưới nước dập bụi chuyên dụng và nhân công tiến hành xịt rửa, làm sạch các tuyến đường giao cắt, đường dân sinh, đường công vụ...Qua đó, góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa bụi bặm, bùn đất phát tán ra môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân”, ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Trưởng phòng (phụ trách) Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Phú Xuyên cho biết.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, công tác kiểm soát môi trường trong quá trình triển khai thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, phát huy hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động xây dựng, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng vì mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hoà, bền vững.