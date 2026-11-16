Tăng cường kiểm soát đảm bảo ATTP dịp cuối năm

Đoàn kiểm tra tủ lưu mẫu thức ăn của bếp ăn trường học tại xã Chiềng Sơn.

Toàn tỉnh hiện có trên 15.000 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể; trong đó có trên 4.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Việc kiểm soát ATTP đối với các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ khâu quản lý nhà nước đến ý thức chấp hành của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và Sở Y tế về kiểm tra chuyên đề lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế, từ đầu tháng 10 đến nay, Chi cục ATVSTP tỉnh đã tiến hành kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối với 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn xã Vân Hồ, Xuân Nha, Đoàn Kết, Lóng Sập, Chiềng Sơn và phường Vân Sơn, Mộc Châu. Từ nay cho đến cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đánh giá toàn diện thực trạng chấp hành pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra test mẫu thức ăn tại Trường Mầm non Ngôi sao Sơn La.

Ông Mai Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh, cho biết: Các đoàn tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung ứng thực phẩm, đến thực tế điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, quy trình chế biến một chiều, nguồn nước sử dụng, hợp đồng cung ứng nguyên liệu, sổ kiểm thực 3 bước và quy trình lưu mẫu thức ăn theo quy định. Tiến hành lấy mẫu test nhanh tại chỗ đối với một số dụng cụ chế biến, kiểm tra định tính tồn dư hóa chất, đảm bảo đánh giá khách quan, chính xác, nhằm kiểm soát từ sớm các nguy cơ mất an toàn.

Đối với bếp ăn tập thể các trường học, các đoàn tập trung việc kiểm tra theo quy trình cùng với hướng dẫn thực tế về các bước theo quy định nhằm bảo đảm từng suất ăn an toàn cho học sinh. Là đơn vị phụ trách cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ thương mại Nam Sơn (phường Tô Hiệu) bám sát hướng dẫn, duy trì quy trình kiểm soát đầu vào nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty, chia sẻ: Công ty có cơ sở trồng rau, hệ thống cung cấp thực phẩm thịt tươi sống hằng ngày, ký kết với các đơn vị, HTX để nhập nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn và cam kết về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của từng nguyên liệu. Cung cấp thực phẩm cho trường học nên chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát chặt chẽ đầu vào, chọn nguồn cung uy tín để đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra của Chi cục ATVSTP tỉnh kiểm tra pháp lý kinh doanh thực phẩm tại xã Chiềng Sơn.

Với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đơn vị tiến hành kiểm tra, đánh giá điều kiện ATVSTP và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Với gần 900 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó hơn 400 cơ sở dịch vụ ăn uống, các xã, phường tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu thường xuyên đón đông đảo khách du lịch đến tham quan, lưu trú, ăn uống, nhất là dịp cuối năm. Chi cục ATVSTP tỉnh tích cực phối hợp thực hiện công tác kiểm tra các đợt cao điểm, có văn bản hướng dẫn các Trạm Y tế cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra khi cần thiết. Ông Nguyễn Đình Tuân, chủ chuỗi nhà hàng Tuân Gù tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, nói: Thực hiện theo hướng dẫn, quy định về đảm bảo ATVSTP, nhà hàng luôn chú trọng kiểm soát nguồn thực phẩm tươi sống đầu vào, bảo đảm quy trình bếp ăn một chiều và nâng cao ý thức của người làm bếp, phục vụ khách hàng vừa ngon, vừa an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Mộc Châu thân thiện, thu hút du khách.

Giờ ăn trưa của học sinh Trường Mầm non Tô Hiệu.

Để công tác đảm bảo ATVSTP đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh nỗ lực kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng và trách nhiệm của các doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng cần nâng cao cảnh giác, tiêu dùng thông minh, chủ động lựa chọn các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.