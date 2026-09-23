Tăng cường kiểm soát chi trả lương hưu, trợ cấp qua bưu điện

Chấn chỉnh tồn tại, tăng cường kiểm soát trách nhiệm chi trả

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vưa ban hành Công văn số 3741/BHXH-TCKT về việc chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua cơ quan bưu điện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số tồn tại cần tập trung chấn chỉnh gồm: cơ sở vật chất tại một số điểm chi trả chưa bảo đảm theo quy định; việc kiểm soát ủy quyền có nơi chưa chặt chẽ; còn trường hợp chưa lưu đầy đủ chữ ký mẫu, hình ảnh của người hưởng, người được ủy quyền hoặc chưa đối chiếu đầy đủ khi chi trả; nhân viên chi trả còn kết hợp bán hàng, thu nợ, ký nhận thay người hưởng.

Công tác rà soát, cập nhật biến động người hưởng ở một số địa bàn chưa kịp thời; việc phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan bưu điện trong xử lý vướng mắc, kiểm tra, chấn chỉnh, nghiệm thu công việc có nơi chưa thường xuyên, quyết liệt.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, trong năm 2025, toàn quốc có 12.449 trường hợp phải thu hồi số tiền hưởng sai do bưu điện báo giảm chậm. Tính đến tháng 8/2026, cả nước còn 947.989 người hưởng có thông tin chưa khớp với thông tin trên căn cước công dân(CCCD), chưa cập nhật số CCCD. Đây là những nội dung cần tiếp tục được rà soát, xử lý để nâng cao chất lượng quản lý người hưởng và hạn chế phát sinh chi trả sai.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng theo Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025, Quyết định số 313/QĐ-BHXH ngày 27/3/2026 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan. Đồng thời, tăng cường trao đổi, phối hợp, kiểm soát nội bộ; kiểm tra, giám sát cơ quan bưu điện trong quá trình chi trả và quản lý người hưởng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế được phát hiện.

Việc thanh toán, quyết toán với cơ quan bưu điện chỉ được thực hiện đối với khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành, bảo đảm đúng quy trình và chất lượng công việc được ủy quyền; các khoản phải thu, phải trả, đã thu, đã trả và còn phải thu, còn phải trả đối với người hưởng và cơ quan bưu điện phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời. Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Kiểm soát chặt chi trả bằng tiền mặt và việc nhận thay

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và có giải pháp nâng cao chất lượng chi trả. Việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng phải thực hiện đúng Hợp đồng ủy quyền đã ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Riêng đối với chi trả bằng tiền mặt, cơ quan bưu điện phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất tại điểm chi trả, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định. Khi thực hiện chi trả, nhân viên phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin ủy quyền, đối chiếu hình ảnh và chữ ký của người hưởng, người được ủy quyền; kiểm soát tính hợp lệ của văn bản ủy quyền và không thực hiện chi trả cho người lĩnh thay khi không có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đã hết hạn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng thời yêu cầu nhân viên chi trả của cơ quan bưu điện không được ký thay, nhận hộ các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp; trường hợp cố tình vi phạm để xảy ra thất thoát, lãng phí, khiếu kiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không được khấu trừ trực tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp của người hưởng để thu hồi khoản vay nợ ngân hàng; không lôi kéo, ép buộc người hưởng sử dụng các dịch vụ khác do cơ quan bưu điện hoặc tổ chức dịch vụ khác cung cấp.

Trường hợp cơ quan bưu điện không thực hiện đầy đủ quy định tại Hợp đồng dẫn đến chi trả sai các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bưu điện phải bồi hoàn ngay số tiền chi sai và số tiền lãi phát sinh do chi sai cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian hai ngày làm việc kể từ ngày phát hiện; đồng thời hoàn trả chi phí chi trả và quản lý người hưởng đã được cơ quan bảo hiểm xã hội,hanh toán trước đó. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm yêu cầu bồi hoàn đầy đủ, kịp thời và thu hồi chi phí tương ứng theo quy định.

Đối với công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, cơ quan bưu điện phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo Điều 9 Hợp đồng ủy quyền số 858/2021/BHXHVN-TCTBĐ; quản lý chặt chẽ thông tin người hưởng, người được ủy quyền; lưu đầy đủ chữ ký cùng thông tin, hình ảnh của người hưởng và người được ủy quyền. Trước khi hết thời hạn ủy quyền hai tháng, cơ quan bưu điện có trách nhiệm thông báo cho người hưởng, người được ủy quyền và hướng dẫn người hưởng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật kèm theo văn bản đề nghị.