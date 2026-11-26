Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó tổng Biên tập Báo Công Thương nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của thị trường đồ uống, yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh ở mọi công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến bảo quản, vận chuyển và phân phối.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, công tác kiểm soát chất lượng cần được thực hiện xuyên suốt chuỗi cung ứng, thay vì chỉ tập trung vào từng khâu riêng lẻ hay kiểm nghiệm sản phẩm cuối cùng. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, điều kiện vệ sinh, quy trình sản xuất đến lưu thông sản phẩm; đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thường xuyên đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Một trong những nội dung được quan tâm tại tọa đàm là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2026/BCT về sản phẩm đồ uống có cồn. Quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BCT ngày 30-6 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Quang cảnh tọa đàm.

Một nội dung đáng chú ý khác tại tọa đàm là việc triển khai Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30-9-2026 của Bộ Công Thương về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-11-2026, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải lập và lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ trong vòng 24 giờ.

Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý thông tin sản phẩm, đồng thời giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là việc lưu trữ giấy tờ, mà còn là công cụ giúp xác định nguyên nhân, khoanh vùng và xử lý kịp thời khi phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Khi thông tin về nguyên liệu, quá trình sản xuất, lô hàng và hoạt động phân phối được ghi nhận đầy đủ, doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm. Cơ quan quản lý cũng có thêm cơ sở để giám sát, kiểm tra, trong khi người tiêu dùng được tiếp cận thông tin rõ ràng hơn về sản phẩm mình lựa chọn.

Đặc biệt, để sản phẩm có thể tham gia và duy trì vị trí trong các hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp cần đáp ứng tốt ba yêu cầu quan trọng: Chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc, xuất xứ.

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng trình bày nhiều tham luận về nâng cao năng lực kiểm nghiệm, đánh giá và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; trách nhiệm của doanh nghiệp trong kiểm soát chất lượng; cũng như ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc để nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm đồ uống.