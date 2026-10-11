Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với chuối tươi xuất khẩu sang Trung Quốc

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại các vùng trồng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”, (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách)

Thực hiện Văn bản số 4016/TTTV-ATTPMT ngày 29/9/2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với chuối tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ vi phạm quy định về ATTP của nước nhập khẩu, duy trì uy tín và bảo đảm hoạt động xuất khẩu chuối nói riêng và nông sản nói chung của tỉnh Lâm Đồng sang thị trường Trung Quốc. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường khẩn trương triển khai các nội dung sau:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại các vùng trồng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”, (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách); tuân thủ thời gian cách ly và hướng dẫn trên nhãn thuốc; ghi chép đầy đủ quá trình sử dụng để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Việc sử dụng thuốc BVTV trên chuối xuất khẩu phải bảo đảm dư lượng không vượt mức quy định của thị trường Trung Quốc, đặc biệt lưu ý không sử dụng các loại thuốc BVTV có chứa các hoạt chất Thiamethoxam, Imidacloprid, Clothianidin và Acetamiprid để phòng trừ sinh vật gây hại trên chuối.

Tăng cường giám sát ATTP đối với mặt hàng chuối tươi trước khi xuất khẩu; chịu trách nhiệm toàn diện khi để xảy ra các lô hàng vi phạm quy định về ATTP trên địa bàn quản lý; yêu cầu các cơ sở đóng gói chủ động kiểm tra chất lượng, ATTP đối với các lô hàng chuối tươi trước khi xuất khẩu, chỉ xuất khẩu các lô hàng đáp ứng đầy đủ quy định của nước nhập khẩu.

Rà soát, kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP tại các cơ sở đóng gói từ khâu thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và xuất khẩu; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khắc phục các tồn tại, vi phạm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.

Sở giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tăng cường kiểm soát việc tuân thủ các quy định về ATTP đối với nông sản nói chung và mặt hàng chuối tươi nói riêng xuất khẩu sang Trung Quốc trên địa bàn; tập trung kiểm soát, giám sát các chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng đã được phía Trung Quốc cảnh báo.

Sở cũng giao Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường: Nâng cao chất lượng công tác truy xuất nguồn gốc, bảo đảm xác định rõ nguyên nhân vi phạm và triển khai biện pháp khắc phục hiệu quả, không để tái diễn vi phạm.

Đối với doanh nghiệp có địa chỉ tại địa phương nhưng nguyên liệu được thu mua, sơ chế, chế biến hoặc đóng gói tại địa phương khác, chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát việc truy xuất đến cùng, tránh tình trạng truy xuất dừng tại doanh nghiệp đứng tên lô hàng nhưng chưa xác định được nguyên nhân thực tế dẫn đến vi phạm./.