Tăng cường kiểm soát an toàn đường cất hạ cánh Tân Sơn Nhất

Thống kê qua 9 tháng của năm 2026, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận 201.957 lượt chuyến bay cất/hạ cánh và phục vụ 33,98 triệu lượt hành khách.

Hình ảnh Nhà ga T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Trong bối cảnh mật độ khai thác tăng, công tác bảo đảm an toàn đường cất hạ cánh tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ, từ vi phạm tĩnh không đến vật ngoại lai và động vật xâm nhập khu vực hoạt động bay.

Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, 8/8 chỉ số an toàn thuộc Chương trình An toàn quốc gia (SSP) đều nằm trong giới hạn kiểm soát và đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các nguy cơ tiềm ẩn vẫn cần được theo dõi, xử lý thường xuyên.

Trước nguy cơ thiết bị bay không người lái (UAV, drone) và thả diều ảnh hưởng đến hoạt động bay, cảng hàng không đã phối hợp với Sư đoàn 367, Cảng vụ Hàng không miền Nam và chính quyền địa phương họp rút kinh nghiệm, thiết lập cơ chế phản ứng nhanh.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai nhằm vận động người dân không chiếu đèn laser, thả diều hoặc sử dụng flycam, drone tại khu vực cấm và hạn chế bay.

Ngoài các nguy cơ từ bên ngoài sân bay, Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh cảnh báo tình trạng tàu bay lăn quá vạch dừng tại vị trí đỗ có hệ thống dẫn đỗ tự động (VDGS), vật ngoại lai (FOD) trên sân đỗ và chim, động vật hoang dã, vật nuôi xâm nhập khu vực hoạt động bay.

Quý IV/2026, cảng tập trung tăng cường giám sát an toàn đường cất hạ cánh, kiểm soát nguy cơ tàu bay lăn quá vạch dừng, xử lý vật ngoại lai ngay từ nguồn phát sinh và đẩy mạnh các biện pháp ngăn chim, động vật xâm nhập khu vực hoạt động bay.

Đồng thời, công tác phối hợp giữa các đơn vị và chính quyền địa phương được chú trọng nhằm xử lý kịp thời các vi phạm tĩnh không, nhất là những vụ việc liên quan đến UAV, đèn laser và diều.

Các biện pháp được triển khai trong bối cảnh cảng hàng không chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm và Tết.