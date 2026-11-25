Cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không, phục vụ các hội nghị cấp cao quốc tế. (Ảnh: NIA)

Theo quyết định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 được triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không hoạt động tại cảng.

Thời gian áp dụng từ ngày 27/11/2026 (thứ sáu) đến hết ngày 29/11/2026 (chủ nhật).

Việc tăng cường kiểm soát an ninh hàng không được triển khai nhằm phục vụ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11). Đây là những hoạt động đối ngoại quan trọng, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng hàng không và các đơn vị liên quan phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp với cấp độ áp dụng. Các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về đơn vị kiểm soát an ninh hàng không tại địa bàn.

Đối với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đơn vị có trách nhiệm thông báo nội dung quyết định đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng; đồng thời, tổng hợp tình hình triển khai của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý, báo cáo hằng ngày về Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo quy định.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an ninh, an toàn, bảo đảm hoạt động hàng không diễn ra thông suốt trong thời gian tổ chức các hội nghị cấp cao quốc tế.