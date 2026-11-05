Tăng cường kiểm sát, tổng rà soát vật chứng tồn đọng tại kho Thi hành án dân sự khu vực 12

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND khu vực 12 đã chủ động tiến hành rà soát các vật chứng tồn đọng trong thời gian dài tại kho vật chứng của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12, qua đó kịp thời phát hiện những vụ việc chưa được xử lý do chưa có bản án, quyết định của Tòa án được chuyển đến cơ quan Thi hành án dân sự làm căn cứ giải quyết.

VKSND khu vực 12 phối hợp, rà soát vật chứng tại Phòng THADS khu vực 12.

Qua kiểm tra, rà soát, VKSND khu vực 12 nhận thấy, một số vật chứng đã được đưa vào bảo quản tại kho trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do bản án, quyết định của Tòa án có liên quan chưa được chuyển giao đầy đủ cho cơ quan Thi hành án dân sự, dẫn đến thiếu căn cứ pháp lý để tổ chức xử lý. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo quản vật chứng, ảnh hưởng đến diện tích và điều kiện lưu giữ tại kho mà còn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự.

Đặc biệt, kể từ ngày 1/7/2026, Luật Thi hành án dân sự năm 2025 có hiệu lực thi hành, công tác quản lý, bảo quản vật chứng đã được chuyển giao về kho vật chứng của cơ quan Công an và thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, phân loại và giải quyết dứt điểm những vật chứng còn tồn đọng tại kho của Phòng Thi hành án dân sự, tránh để kéo dài tình trạng vật chứng chưa được xử lý, gây khó khăn trong công tác bàn giao, quản lý và bảo quản theo cơ chế mới.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tính cấp bách của nhiệm vụ, VKSND khu vực 12 đã chủ động tăng cường kiểm sát, khẩn trương rà soát toàn diện các hồ sơ, vật chứng tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và những vướng mắc cần tháo gỡ để có biện pháp tác động kịp thời.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 12 kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng.

Trước thực trạng trên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, VKSND khu vực 12 đã chủ động phối hợp, trao đổi với Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12, đồng thời có biện pháp tác động, kiến nghị đến TAND khu vực 12 khẩn trương rà soát, chuyển giao đầy đủ các bản án, quyết định có liên quan đến những vật chứng còn tồn đọng, làm cơ sở để cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Trên cơ sở sự phối hợp và những tác động tích cực của Viện kiểm sát. Mới đây, VKSND khu vực 12 phối hợp với Phòng THADS khu vực 12 thực hiệntiêu hủy vật chứng của 13 bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Vật chứng tiêu hủy gồm: các mảnh vỡ thủy tinh, gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng, bật lửa gas, bộ vam phá khóa, thanh kiếm bằng kim loại và một số đồ vật khác có liên quan đến các vụ án hình sự.

Trong quá trình tiêu hủy, Kiểm sát viên VKSND khu vực 12 đã trực tiếp kiểm sát việc chấp hành trình tự, thủ tục tiêu hủy vật chứng, bảo đảm hoạt động được thực hiện đúng quy định pháp luật, có sự tham gia đầy đủ của các thành phần theo quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự.