Tăng cường kiểm sát, nâng cao chất lượng thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát năm 2026, VKSND khu vực 4, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng tại UBND phường Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn và UBND các xã Hoằng Tiến, Hoằng Lộc. Đoàn kiểm sát do đồng chí Đoàn Văn Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng đoàn.

Đoàn trực tiếp kiểm sát làm việc tại UBND phường Nam Sầm Sơn.

Tại các đơn vị được kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, báo cáo, văn bản và các tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; nghe đại diện UBND, Công an xã, phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án trên địa bàn.

Đoàn trực tiếp kiểm sát làm việc tại UBND phường Sầm Sơn.

Bên cạnh việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu, Kiểm sát viên trực tiếp gặp, hỏi một số người đang chấp hành án về việc thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian chấp hành án; việc quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, Đoàn kiểm sát đối chiếu giữa hồ sơ, tài liệu với tình hình thực tế, đánh giá việc tổ chức thi hành án tại địa phương.

Qua kiểm sát nhận thấy, UBND các xã, phường cơ bản đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; thực hiện việc tiếp nhận, lập hồ sơ, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên trực tiếp gặp, hỏi người chấp hành án tại UBND xã Hoằng Tiến.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát phát hiện một số tồn tại, thiếu sót trong việc lập, quản lý, cập nhật hồ sơ; phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án; công tác kiểm kê, điểm danh, kiểm diện và theo dõi, nhận xét quá trình chấp hành án.

Trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trao đổi với đại diện UBND, Công an các xã, phường về những tồn tại, thiếu sót được phát hiện, đồng thời trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Kết thúc các cuộc trực tiếp kiểm sát, VKSND khu vực 4, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 4 kết luận, kiến nghị đối với các đơn vị được kiểm sát, yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót và tăng cường trách nhiệm trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát, VKSND khu vực 4, tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác thi hành án hình sự tại cơ sở; góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án được thực hiện đúng quy định của pháp luật./.