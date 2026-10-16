Tăng cường kiểm sát giải quyết nguồn tin tội phạm tại các Đồn Biên phòng biên giới biển

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, tiếp nhận và chuyển giao nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định pháp luật, nửa đầu tháng 10, VKS quân sự khu vực 52 (Quân khu 5), do Trung tá Nguyễn Lưu Bình – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã chủ trì, phối hợp với các VKSND khu vực 1, 2, 3 và 6 tỉnh Gia Lai hoàn thành công tác trực tiếp kiểm sát tại các Đồn Biên phòng Cửa khẩu: cảng Quy Nhơn, Nhơn Lý, Nhơn Châu, Tam Quan Nam, Cát Khánh và Mỹ An thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đợt kiểm sát được triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-BTC-BNN&MT ngày 20/10/2025 của liên ngành Trung ương.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, tài liệu có liên quan, đối chiếu với quy định tại các Điều 145, 146, 147, 148 và 160 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đoàn cũng tập trung rà soát việc quản lý, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu tội phạm, phòng ngừa việc bỏ lọt tội phạm hoặc xử lý chưa đúng tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Qua kiểm sát nhận thấy, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới biển tỉnh Gia Lai cơ bản đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy chế phối hợp trong công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao nguồn tin về tội phạm. Các đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bố trí cán bộ trực sẵn sàng tiếp nhận và xử lý thông tin khi phát sinh; hệ thống sổ sách, biểu mẫu theo dõi được mở, ghi chép, quản lý và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định.

Trung tá Nguyễn Lưu Bình – Phó Viện trưởng VKSQS khu vực 52 chủ trì buổi làm việc và công bố dự thảo kết luận kiểm sát tại Đồn Biên phòng tuyến biển.

Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính được quan tâm thực hiện chặt chẽ.

Bên cạnh đó, mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Đồn Biên phòng với VKS và CQĐT trong và ngoài quân đội luôn được duy trì thường xuyên, hiệu quả; số liệu báo cáo bảo đảm thống nhất với số liệu do VKSND khu vực nắm giữ.

Phát biểu kết luận tại các đơn vị, Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về hồ sơ, tài liệu cũng như tinh thần phối hợp tích cực của Chỉ huy và cán bộ các Đồn Biên phòng.

Đồng thời, Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế nhỏ đã được chỉ ra; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn và thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch số 07/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-BTC-BNN&MT.

Đại diện Chỉ huy các Đồn Biên phòng đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm sát để chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong thời gian tới.

Việc hoàn thành toàn diện công tác trực tiếp kiểm sát tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới biển Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò, chức năng của VKS quân sự khu vực 52 trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật; góp phần bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới.