Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm hỏi, trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chiều 22/11, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về dự Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc năm 2026 phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và phường Ea Kao, cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc phường Ea Kao.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc năm 2026 phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các đại biểu, cán bộ và nhân dân phường Ea Kao cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc và nhìn lại kết quả xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa tại địa phương.

Phường Ea Kao có diện tích hơn 61km2, dân số hơn 57.000 người gồm 26 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 25,4%. Năm 2026, với tinh thần “Đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ”, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Ea Kao đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu nổi bật. Tính đến hết tháng 10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 132% kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái bứt phá mạnh mẽ, thu hút hơn 20.400 lượt khách lưu trú.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Công tác cải cách hành chính ghi nhận dấu ấn tích cực với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,93%. Các mô hình như “Tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính”, “Chứng thực chữ ký tận nơi” hay diễn đàn “Lắng nghe nhân dân” đã mang lại sự hài lòng thiết thực cho người dân trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Toàn phường có 33 hộ dân tự nguyện hiến hơn 4.000m2 đất cùng tường rào để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, hình thành nên các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Đông đảo Nhân dân các dân tộc phường Ea Kao dự Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc năm 2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố, buôn văn hóa” nhận được sự hưởng ứng tích cực; việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn minh.

Đặc biệt, địa phương chú trọng phát triển các buôn du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, những nỗ lực, kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân phường Ea Kao đạt được trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ea Kao. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đồng chí khẳng định: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, một sinh hoạt chính trị-văn hóa có ý nghĩa thiết thực trong đời sống cộng đồng. Năm nay, Ngày hội còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cho biết, Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Do đó, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc không chỉ là yêu cầu chính trị-xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược đối với ổn định và phát triển bền vững của toàn vùng.

Phường Ea Kao là địa bàn giàu truyền thống cách mạng, không gian phát triển quan trọng của tỉnh Đắk Lắk, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống với những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống đặc sắc; con người chân thành, mến khách. Đây vừa là tài sản quý báu, vừa là nguồn lực nội sinh cần được gìn giữ, phát huy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tặng quà của đoàn công tác Trung ương cho 50 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường Ea Kao tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, phục vụ nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đổi mới thực chất hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội hướng về cơ sở, sát dân, gần dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Đặc biệt, cần trân trọng, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của già làng, trưởng buôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, nghệ nhân và những cá nhân tiêu biểu trong gìn giữ văn hóa và củng cố đoàn kết cộng đồng.

Địa phương cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững; chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Tây Nguyên, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

“Ea Kao theo cách gọi được bà con nhắc đến là “Dòng nước không bao giờ cạn”. Mong muốn dòng chảy của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào và sự gắn bó giữa các dân tộc anh em trên mảnh đất này cũng luôn đong đầy, dồi dào, trong lành và bền bỉ như dòng nước ấy; trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và tương lai phát triển của quê hương”, đồng chí Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương mong muốn.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc năm 2026 phường Ea Kao, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác Trung ương đã trao tặng quà cho phường Ea Kao cùng 50 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; trao quà và thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy.

Lãnh đạo phường Ea Kao tặng quà cho những người Có uy tín trên địa bàn phường. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và phường Ea Kao cùng đại diện doanh nghiệp trao nhiều phần quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ủy ban nhân dân phường Ea Kao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”; đồng thời ra mắt các đơn vị nhận đỡ đầu, đồng hành hỗ trợ các hộ nghèo; phân công kết nghĩa giữa các buôn với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng nhảy sạp chung vui với nhân dân. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa các dân tộc phường Ea Kao năm 2026 khép lại trong những điệu nhảy sạp truyền thống, điệu múa xoang rộn ràng và tiếng nói cười rôm rả, thắm tình đoàn kết của cán bộ và Nhân dân bên bữa cơm đoàn kết ấm áp.