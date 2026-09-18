Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.T

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật thông tin tín dụng mới nhất, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; triển khai các chỉ đạo về việc ưu tiên cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng kinh tế với mức lãi suất ưu đãi; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Hội nghị là dịp để ngành Ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, làm rõ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách tín dụng, thủ tục vay vốn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững.