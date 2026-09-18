Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, với số lượng chiếm khoảng 98% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả kinh doanh, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Về phía ngành ngân hàng luôn nhận thức rõ tín dụng là một trong những nguồn lực thiết yếu hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng.

Kết quả: Đến ngày 28-8-2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Hiện có trên 100 tổ chức tín dụng có phát sinh dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, dư nợ tín dụng đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 (tốc độ tăng cao hơn so với tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế 10,24%) và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đồng tình với quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp không phải theo cơ chế xin - cho vốn mà bảo đảm mức lãi suất phù hợp với thị trường. Về nguồn vốn đến đúng thời điểm, đúng kỳ hạn, không hạ chuẩn tín dụng nhưng cần phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đẩy mạnh cho vay dựa trên dòng tiền, theo chuỗi giá trị và đơn giản hóa thủ tục.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc duy trì ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, hướng tới giảm lãi suất và chi phí vốn ở mức phù hợp; tăng cường tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hạn mức tín dụng, các chương trình, sản phẩm và gói tín dụng phục vụ đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, sản xuất xanh, xuất nhập khẩu và các nhu cầu sản xuất, kinh doanh khác.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đề nghị các ngân hàng thực sự chuyển mạnh từ tư duy “doanh nghiệp tìm đến ngân hàng” sang “ngân hàng chủ động tìm đến doanh nghiệp”. Các tổ chức tín dụng cần chủ động nắm bắt nhu cầu vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức tín dụng cần nghiên cứu phương thức đánh giá tín dụng dựa nhiều hơn trên phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền, lịch sử tín dụng, năng lực quản trị và dữ liệu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng kiểm soát rủi ro của từng tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ liên quan, chủ động xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định, phục vụ công tác đánh giá, thẩm định và giám sát khoản vay, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, tăng cường đánh giá dựa trên dòng tiền và chuỗi giá trị.