Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp, doanh nhân được xác định là lực lượng chủ lực trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp đã được ban hành nhằm thúc đẩy khu vực này phát triển, trong đó có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn tín dụng.

Đến ngày 28/8/2026, có trên 100 tổ chức tín dụng (TCTD) phát sinh dư nợ với khu vực này, tổng dư nợ trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,4% so với cuối năm 2025, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Những con số này cho thấy dòng vốn tín dụng đang tiếp tục được mở rộng tới DNNVV. Trong bối cảnh yêu cầu hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được đặt ra rõ hơn, các ngân hàng đang mở rộng chương trình cho vay ưu đãi với khu vực này, áp dụng lãi suất thấp hơn.

Có thể kể đến các gói tín dụng cụ thể hướng tới hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN, DN xuất nhập khẩu, tham gia chuỗi cung ứng… Theo quy định, hệ số rủi ro với khoản phải đòi của DNNVV ở mức 85 - 90%, thấp hơn so với DN khác, qua đó góp phần tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho DNNVV.

Nhìn ở tầm vĩ mô, thời gian qua, các cơ quan chức năng, hệ thống ngân hàng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ DNNVV, từ mở rộng tiếp cận tài chính, tín dụng đến tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất, thị trường, thông tin, đào tạo, pháp lý. Các Hiệp hội cũng đóng vai trò cầu nối giữa DN với cơ quan quản lý và TCTD.

NHNN cho biết, thời gian tới, định hướng tiếp tục hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có DNNVV. Các TCTD được yêu cầu tiếp tục cải tiến quy trình, tăng cường chia sẻ dữ liệu, đánh giá tín dụng dựa nhiều hơn vào phương án kinh doanh, dòng tiền, lịch sử tín dụng, năng lực quản trị, từng bước giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cũng sẽ không theo cơ chế “xin - cho”, mà sẽ đến đúng thời điểm, đúng kỳ hạn, lãi suất phù hợp thị trường; không hạ chuẩn tín dụng nhưng phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của DN. Các TCTD cũng được yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “DN tìm đến ngân hàng” sang “ngân hàng chủ động tìm đến DN”. Các TCTD cần chủ động nắm bắt nhu cầu vốn, đồng hành cùng DN, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian xét duyệt.

Những định hướng nêu trên của NHNN là rất cần thiết, đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy hơn nữa tinh thần sản xuất kinh doanh trong người dân, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất phục vụ xã hội.