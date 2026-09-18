Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Mục tiêu tổng quát của Đề án là đến năm 2030, xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến, dữ liệu số; có năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu, theo thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam; chủ động thích ứng với các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống tiền tệ, ngân hàng.

Hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, quản trị ngân hàng tiên tiến, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Đến năm 2030, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, mức độ sẵn sàng và đặc thù từng loại hình, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Một mục tiêu khác của Đề án là xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo hướng xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại/phương án xử lý tổ chức tín dụng yếu kém phù hợp quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

Đề án sẽ triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung; nhóm nhiệm vụ, giải pháp hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; nhóm nhiệm vụ, giải pháp xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; nhóm nhiệm vụ, giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đẩy mạnh AI, dữ liệu lớn để hiện đại hóa quản trị và giám sát thanh toán

Về hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối, Đề án sẽ triển khai đổi mới khuôn khổ chính sách tiền tệ theo hướng khuôn khổ chính sách tiền tệ hướng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành chính sách tiền tệ; điều hành chính sách tiền tệ chuyển dần từ điều hành theo khối lượng sang chủ yếu điều hành theo giá; sử dụng công cụ gián tiếp; tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Đổi mới khuôn khổ quản lý ngoại hối theo hướng tiếp tục thực hiện chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, hấp thu các cú sốc, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng tính lành mạnh, hiệu quả trong hoạt động của thị trường ngoại tệ; quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước đảm bảo mục tiêu an toàn, thanh khoản và sinh lời. Từng bước đổi mới công tác quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước trong từng thời kỳ, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các mô hình dự báo kinh tế, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; từng bước ứng dụng các công cụ phân tích hiện đại để nâng cao độ chính xác và kịp thời của công tác dự báo.

Bên cạnh đó, hiện đại hóa các hệ thống thanh toán, đổi mới công tác quản lý, giám sát các hệ thống thanh toán. Cụ thể, xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử theo Chiến lược phát triển các hệ thống thanh toán Việt Nam đến năm 2030.

Hiện đại hóa hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và chuẩn hóa yêu cầu kết nối, đảm bảo kết nối liên thông, xử lý xuyên suốt, liền mạch.

Tăng cường ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, giao diện lập trình ứng dụng mở và các công nghệ số tiên tiến trong quản trị, giám sát hoạt động thanh toán, nhận diện và phòng, chống gian lận, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số, tăng cường kết nối, liên thông giữa hệ thống ngân hàng với các ngành, lĩnh vực như thuế, hải quan, y tế, giáo dục, giao thông, an sinh xã hội, dịch vụ công và thương mại điện tử; triển khai mở rộng các kết nối thanh toán bán lẻ song phương xuyên biên giới qua mã QR, thúc đẩy hội nhập tài chính quốc tế.

Hiện đại hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó, nghiên cứu, phát triển các dịch vụ, hình thức thanh toán mới, hiện đại. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động thanh toán; nghiên cứu, áp dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại như mã phản hồi nhanh (QR code), mã hóa thông tin thẻ (tokenization), thanh toán di động (mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (contactless).

Phát triển các dịch vụ thanh toán bán lẻ, như: dịch vụ thanh toán thẻ; phát triển, sắp xếp, hợp lý hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới chấp nhận thẻ. Phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử; nghiên cứu triển khai hệ thống thanh toán đảm bảo thương mại điện tử để cung cấp nền tảng thanh toán tiện lợi, an toàn.

Nghiên cứu, triển khai, phát triển một số phương tiện, hình thức, mô hình thanh toán mới, hiện đại, dễ sử dụng, phù hợp cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gắn với việc triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia tại Việt Nam.