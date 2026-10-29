Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có bà Ngô Thị Lệ Mai - Điều phối viên Quốc gia của Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội - Quốc tế (ISET) tại Việt Nam; TS. Nguyễn Đăng Mậu - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và một số địa phương, đơn vị liên quan.

Giám đốc Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu tỉnh Trần Quốc Khánh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Thương

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai)” do ISET tại Việt Nam tài trợ từ nguồn vốn của Quỹ Z Zurich (Thụy Sỹ) đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe một số tham luận về xu thế thiên tai cực đoan và tác động của BĐKH đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai; kinh nghiệm ứng phó với đợt bão, lũ lịch sử năm 2025 tại lưu vực sông Côn - Hà Thanh; tăng khả năng chống chịu với thiên tai cực đoan, dị thường và giải pháp phát triển đô thị bền vững có khả năng chống chịu với BĐKH.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ứng phó với thiên tai, BĐKH của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, thảo luận về xu thế thiên tai cực đoan, tác động của BĐKH và các giải pháp cảnh báo sớm, quản lý rủi ro thiên tai và nâng cao khả năng chống chịu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu tỉnh Trần Quốc Khánh cho biết, những năm gần đây, tác động của BĐKH ngày càng rõ nét, thiên tai và BĐKH diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, đặc điểm địa hình và khí hậu sau sáp nhập của tỉnh đa dạng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng, chống và đòi hỏi phải chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu.

Đáng chú ý, giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 10,5%/năm. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với huy động nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng với BĐKH được tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm vững các chủ trương, định hướng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với BĐKH và phát triển hạ tầng có khả năng chống BĐKH của tỉnh để triển khai thực hiện.

Quan tâm nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm và giải pháp được chia sẻ tại hội thảo vào thực tiễn công tác, nhất là trong phòng ngừa, cảnh báo sớm và ứng phó với thiên tai, BĐKH tại địa phương.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng và những thành quả phát triển trước các rủi ro do thiên tai và BĐKH.