Tăng cường khả năng chống chịu và tự chủ lương thực tại châu Á - Thái Bình Dương

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế “Mở rộng các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm bảo đảm khả năng chống chịu và tự chủ lương thực tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”. (Ảnh: Bảo Châu)

Diễn ra trong hai ngày 29 - 30/10, Hội thảo nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các giải pháp chính sách và tăng cường hợp tác khu vực trong bảo đảm an ninh lương thực.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lương thực và phát triển bền vững. Phiên khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Học viện Ngoại giao, Ủy ban PECC Pháp và Ban Thư ký Quốc tế PECC.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, bất ổn địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục đặt ra những thách thức đối với hệ thống lương thực, việc nâng cao khả năng chống chịu và bảo đảm nguồn cung ổn định đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các nền kinh tế trong khu vực. Điều này đòi hỏi các quốc gia vừa củng cố năng lực sản xuất trong nước, vừa đa dạng hóa nguồn cung, duy trì các dòng lưu chuyển thương mại và tăng cường phối hợp khu vực.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương của Việt Nam (VNCPEC) nhấn mạnh bảo đảm an ninh lương thực cần được tiếp cận trên cơ sở nâng cao khả năng ứng phó và phục hồi của toàn bộ hệ thống lương thực trước những biến động. Theo đó, tăng cường năng lực sản xuất trong nước cần gắn với đa dạng hóa nguồn cung, duy trì thương mại ổn định và thúc đẩy hợp tác khu vực. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo của FPTPEC, TS. Nguyễn Hùng Sơn bày tỏ kỳ vọng các trao đổi tại Hội thảo sẽ góp phần xác định những giải pháp thiết thực, có khả năng áp dụng và nhân rộng, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên PECC.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế “Mở rộng các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm bảo đảm khả năng chống chịu và tự chủ lương thực tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương” ngày 30/10. (Ảnh: Bảo Châu)

Trên cơ sở đó, Hội thảo tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, những thách thức đối với an ninh lương thực và khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp – thực phẩm, nhất là tác động của biến đổi khí hậu, bất ổn địa chính trị, khủng hoảng y tế và biến động kinh tế. Thứ hai, các giải pháp đổi mới sáng tạo, bao gồm ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, phát triển phương thức sản xuất bền vững, củng cố chuỗi giá trị địa phương và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Thứ ba, các cơ chế, chính sách và hình thức hợp tác nhằm nhân rộng những giải pháp hiệu quả, huy động nguồn lực tài chính và nâng cao năng lực quản trị khủng hoảng lương thực.

Đáng chú ý, các tham luận đề cập đến những vấn đề thực tiễn như khả năng tự túc lương thực của các nước tiểu vùng Mekong giai đoạn 2026–2035; thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và sản xuất lúa gạo phát thải thấp tại Việt Nam; cùng kinh nghiệm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về nguy cơ mất an ninh dinh dưỡng của các nước ASEAN. Những nội dung này góp phần gợi mở các hướng ứng dụng khoa học – công nghệ, hoàn thiện chính sách và tăng cường hợp tác phù hợp với điều kiện của từng nền kinh tế.

Thông qua trao đổi chính sách và chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên tham gia, Hội thảo hướng tới thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, khuyến khích ứng dụng đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng ứng phó của các nền kinh tế trước những rủi ro đối với an ninh lương thực tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.