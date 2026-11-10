Diễn đàn tập trung trao đổi những mô hình và cách làm hiệu quả của các Hội Bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: LÊ VY

Đây là hoạt động triển khai các hoạt động năm 2026 thuộc Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030 được ban hành theo Quyết định số 2724/QĐ-BCT ngày 3/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là thúc đẩy vai trò, chức năng quan trọng của hệ thống tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm đánh giá thực chất kết quả hoạt động, những mô hình và cách làm hiệu quả của các Hội Bảo vệ người tiêu dùng; trao đổi, đề xuất cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội, nhất là trong tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ và xử lý phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng; nghiên cứu, tăng cường liên kết giữa Trung ương và địa phương, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực hoạt động của các hội, hướng tới một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, thực chất và bền vững. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp để tăng cường kết nối, xây dựng hệ sinh thái, mạng lưới bảo vệ người tiêu dùng trong giai đoạn mới.