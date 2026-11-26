Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vương Thế

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Dự án Nâng cao vai trò và năng lực của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam với sự tham dự của các hội doanh nghiệp, ngành hàng cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Thành phố Đồng Nai đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, xuất nhập khẩu và liên kết vùng. Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, việc nâng cao vai trò của các tổ chức hiệp hội trong đại diện tiếng nói doanh nghiệp, cung cấp thông tin kinh tế, phổ biến chính sách, pháp luật và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết.

Ông Nguyễn Đăng Chính, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực 4 (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương) chia sẻ về cách tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, đại biểu nghe các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý trình bày các chuyên đề thiết thực gắn liền với hoạt động kinh doanh hiện nay. Luật sư Nguyễn Thanh Hiền, CEO Luật ATIM chia sẻ về giải pháp tăng cường liên kết giữa hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai Nguyễn Tiến Chương phân tích một số vấn đề quan trọng về thanh toán quốc tế và logistics. Ông Nguyễn Đăng Chính, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực 4 (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương) hướng dẫn doanh nghiệp hội viên cách tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thông qua việc đáp ứng và chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng thảo luận trực tiếp, phản ánh những vướng mắc thực tế từ sản xuất - kinh doanh. Đây là cơ sở để Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Đồng Nai tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.