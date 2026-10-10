Tăng cường kết nối trí thức người Việt Nam tại Kansai, thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam - Nhật Bản

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân gặp mặt trí thức, chuyên gia, lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai, Nhật Bản. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Ngày 10/10, Tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp mặt trí thức, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai, nhân dịp Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Lê Quân dẫn đầu sang Nhật Bản tham dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Nhật Bản lần thứ tư.

Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, lãnh đạo và đại diện các trường đại học Việt Nam cùng hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh và lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản. Hội Nữ trí thức Việt - Nhật tham gia phối hợp tổ chức chương trình.

Buổi gặp mặt nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học trong nước với cộng đồng trí thức Việt Nam tại Kansai về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời tăng cường kết nối, phát huy kiến thức, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Phát biểu chào mừng, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh Kansai là một trong những trung tâm lớn của Nhật Bản về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cộng đồng người Việt Nam tại khu vực, với đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và sinh viên, là nguồn lực quý báu cần được kết nối và phát huy hiệu quả.

Tổng Lãnh sự khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục đồng hành, làm cầu nối giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu trong nước với đội ngũ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia và phát triển công nghệ, góp phần đưa các kết nối hình thành tại buổi gặp mặt trở thành những hoạt động hợp tác thiết thực, lâu dài.

Đồng thời, việc xây dựng các cơ chế kết nối phù hợp, gắn năng lực của chuyên gia với nhu cầu thực tiễn trong nước sẽ góp phần cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết chiến lược liên quan của Bộ Chính trị, qua đó thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời nhấn mạnh chủ trương thu hút, trọng dụng và phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng đề cập ý nghĩa của việc huy động nguồn lực chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới hợp tác của đội ngũ trí thức ở nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Thứ trưởng Lê Quân đồng thời hoan nghênh Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã chủ động phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, tạo điều kiện để đại diện Bộ, các trường đại học trong nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng trí thức, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại Kansai.

Thứ trưởng Lê Quân cũng lắng nghe, trao đổi và ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và lưu học sinh Việt Nam tại Kansai về việc tăng cường kết nối, hợp tác nghiên cứu và phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ trí thức ở nước ngoài.

Bên cạnh mong muốn đóng góp cho quê hương, các đại biểu chia sẻ những băn khoăn về cơ hội và môi trường làm việc khi trở về nước, nhất là đối với những người theo đuổi các lĩnh vực chuyên sâu, công nghệ mới như công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn chính sách thu hút trí thức với nhu cầu thực tế của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện để các chuyên gia phát huy năng lực, tiếp tục nghiên cứu và đưa kiến thức vào ứng dụng thực tiễn.

Tại buổi gặp mặt, các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và lưu học sinh đã chia sẻ kinh nghiệm học tập, giảng dạy, nghiên cứu và làm việc tại Nhật Bản, ứng dụng công nghệ và phát triển chuyên môn trong môi trường quốc tế, tập trung vào những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển và hợp tác như y khoa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, khoa học máy tính và khoa học dữ liệu. Những chia sẻ này góp phần làm rõ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và thế mạnh của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Kansai, đồng thời gợi mở những hướng kết nối với các cơ sở giáo dục đại học trong nước.

Buổi gặp mặt cũng tạo cơ hội để đại diện các trường đại học Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và kết nối trực tiếp với đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Kansai. Qua đó, các bên có điều kiện tìm hiểu lĩnh vực chuyên môn, nhu cầu và thế mạnh của nhau, bước đầu trao đổi về khả năng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian tới, làm cơ sở để tiếp tục liên hệ và thúc đẩy những hướng phối hợp phù hợp.

Các đại biểu mong muốn được đóng góp cho quê hương. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, buổi gặp mặt góp phần tăng cường gắn kết giữa cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản với các cơ sở giáo dục đại học trong nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đối với việc phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thúc đẩy kết nối chuyên môn, hỗ trợ tìm kiếm đối tác và phát triển các sáng kiến hợp tác phù hợp.

Qua đó, góp phần phát huy nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao năng lực giáo dục, khoa học và công nghệ trong nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)