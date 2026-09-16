Tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản Đồng Tháp - Hà Nội

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết, Hội Nông dân tỉnh hiện có 102 Hội Nông dân xã, phường, với trên 360.000 hội viên. Hội tập trung xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, sạch, hữu cơ; thực hiện mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Đồng thời, Hội đẩy mạnh xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp và tổ nông dân số cộng đồng, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ, tìm kiếm thị trường, bán hàng trên môi trường số.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Hồng Phượng phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, Hội Nông dân TP. Hà Nội có trên 350.000 hội viên tại 79 xã, phường. Hội đang chuyển mạnh từ hỗ trợ riêng lẻ sang kết nối nông dân với vốn, khoa học - công nghệ, kinh tế tập thể, thương hiệu, thị trường và chuyển đổi số; xây dựng nền tảng “Nông dân Thủ đô số” và phát động Phong trào “Nông dân Thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch”.

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tăng cường kết nối trực tiếp giữa hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và chủ thể OCOP; lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, sản lượng ổn định, truy xuất được nguồn gốc để kết nối tiêu thụ, hướng đến những đơn hàng và kết quả cụ thể.

Trong đó, Đồng Tháp sẽ lựa chọn một số Hội Nông dân xã, hợp tác xã, chủ thể và sản phẩm tiêu biểu để kết nối với các địa phương của TP. Hà Nội. Dự kiến tháng 11 tới, Hội Nông dân TP. Hà Nội mời đại diện Đồng Tháp tham dự “Festival Nông dân Thủ đô” nhằm giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ doanh nghiệp, hệ thống phân phối và kết nối tiêu thụ.