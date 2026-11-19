Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh; ông Đinh Cao Khuê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao và đại diện của 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và thực phẩm trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định tặng hoa Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình.

Sau hợp nhất, tỉnh Ninh Bình sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội trong phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, thực phẩm. Hiện toàn tỉnh có hơn 400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông nghiệp; 1.001 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Toàn tỉnh cũng đã hình thành và duy trì 126 chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, 9 cơ sở đạt chứng nhận hữu cơ và trên 500 cánh đồng mẫu lớn… Thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khâu kết nối giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ vẫn còn những nút thắt, đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) với hệ thống phân phối hiện đại.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm mà phải hướng tới tạo ra những kết nối thực chất, hình thành các hợp đồng tiêu thụ dài hạn và thị trường đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Với tinh thần “Kết nối thực chất - Hợp tác bền vững - Nông sản an toàn đến với người tiêu dùng”, hội nghị là cầu nối quan trọng để các chủ thể trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, tiến tới ký kết các thỏa thuận hợp tác thiết thực, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò xung kích của Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình trong việc tập hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh sản xuất an toàn và xúc tiến thương mại. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng ngành nông nghiệp trong việc kiểm soát chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, đưa nông sản Ninh Bình vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham quan sản phẩm nông nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ số 2, đường Trần Thánh Tông, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Được kế thừa và phát triển từ Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định trước đây, đến nay Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Ninh Bình đã quy tụ 63 hội viên là các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản, thực phẩm tiêu biểu.

Các nhóm sản phẩm chủ lực của hội viên rất đa dạng, phong phú, bao gồm: nhóm nông sản nguồn gốc động vật, thực vật, thủy, hải sản khai thác và nuôi trồng chế biến cùng các sản phẩm muối thô và muối chế biến. Với phương châm “Sản phẩm muốn đi xa phải có chất lượng; thương hiệu muốn bền vững phải có uy tín; Trung tâm muốn được lựa chọn, phải xây dựng được niềm tin”, Trung tâm không chỉ là điểm trưng bày, giới thiệu và bán lẻ sản phẩm thuần túy, mà còn định hướng trở thành địa chỉ kết nối tin cậy giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng.

Hiệp hội cam kết tiếp tục siết chặt quy trình tuyển chọn sản phẩm đầu vào, chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc, từng bước mở rộng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, góp phần khẳng định vị thế của nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình trên thị trường.

Việc đưa Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch tỉnh đi vào hoạt động là bước đi cụ thể, thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ hội viên nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.

Ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tại các địa phương trong tỉnh.

Nhân dịp này, đại diện một số doanh nghiệp, siêu thị, cơ sở chế biến đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP của các địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các nông sản an toàn, sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2026.