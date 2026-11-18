Hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà nhập khẩu, phân phối quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và vận động các đoàn doanh nghiệp, nhà mua hàng tham dự VIS 2027 tại Việt Nam (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria)

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria cho biết, Interfood & Drink là một trong những hội chợ chuyên ngành thực phẩm và đồ uống lớn, có uy tín tại Bulgaria và khu vực Đông Nam Âu. Năm 2026 đánh dấu kỳ tổ chức thứ 25, đồng thời là kỳ triển lãm có quy mô lớn nhất trong lịch sử sự kiện, quy tụ hơn 560 đơn vị tham gia từ 21 quốc gia, giới thiệu trên 900 thương hiệu tới nhà mua hàng quốc tế. Hội chợ diễn ra cùng các triển lãm chuyên ngành về công nghiệp chế biến thịt, sữa, bánh và đồ uống, thu hút sự tham gia của các nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và doanh nghiệp công nghệ phục vụ ngành thực phẩm.

Tiếp nối hoạt động xúc tiến thương mại từ những năm trước, Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Đại sứ quán duy trì sự hiện diện của Việt Nam tại hội chợ năm thứ hai liên tiếp, với hai gian hàng giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại. Tại các gian hàng, nhiều sản phẩm tiêu biểu như cà phê, trà, nước ép trái cây, bánh kẹo truyền thống, thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên và các sản phẩm chế biến của doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu, trưng bày, phục vụ khách tham quan và đối tác quốc tế tìm hiểu, trải nghiệm.

Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria trực tiếp tiếp xúc với nhiều lượt doanh nghiệp, thương nhân, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối; giới thiệu năng lực sản xuất, cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu tìm nguồn hàng, giải đáp các thông tin liên quan đến thị trường và ghi nhận đầu mối đối tác để tiếp tục kết nối giao thương sau sự kiện (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria)

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, Thương vụ đã trực tiếp tiếp xúc với nhiều lượt doanh nghiệp, thương nhân, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối; giới thiệu năng lực sản xuất, cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu tìm nguồn hàng, giải đáp các thông tin liên quan đến thị trường và ghi nhận đầu mối đối tác để tiếp tục kết nối giao thương sau sự kiện. Thương vụ cũng tham gia hoạt động B2B Matchmaking do Ban tổ chức triển khai, tận dụng nền tảng kết nối để tiếp cận các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nông sản chế biến và hàng tiêu dùng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia hội chợ đã có điều kiện giới thiệu sản phẩm, tiếp xúc với các nhà mua hàng, đơn vị nhập khẩu, rang xay và phân phối tại Bulgaria. Thông qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng, xu hướng sản phẩm, yêu cầu về chất lượng, bao bì và phương thức phân phối, qua đó nghiên cứu khả năng đưa các dòng sản phẩm Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Bulgaria và các nước lân cận.

Thông qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp đã tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng, xu hướng sản phẩm, yêu cầu về chất lượng, bao bì và phương thức phân phối, qua đó nghiên cứu khả năng đưa các dòng sản phẩm Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Bulgaria và các nước lân cận (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria)

Trong khuôn khổ hội chợ, Thương vụ đã cùng Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đón tiếp, giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tới ông Christo Polendakov, Thứ trưởng Ngoại giao Bulgaria và ông Krum Nedelkov, Thứ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria, cùng các đại biểu, khách mời. Các quan chức Bulgaria đánh giá cao sự đa dạng của sản phẩm trưng bày và hoạt động giới thiệu, kết nối doanh nghiệp của Việt Nam tại hội chợ.

Đặc biệt, Thương vụ đã kết hợp hoạt động xúc tiến thương mại tại hội chợ để quảng bá Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Vietnam International Sourcing 2027 (VIS 2027) tới Ban tổ chức Interfood & Drink, đại diện các cơ quan quản lý Bulgaria, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các nhà mua hàng quốc tế. Thương vụ đồng thời trao đổi, vận động các doanh nghiệp và đối tác quan tâm nghiên cứu tham dự, tìm kiếm nguồn hàng và kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất Việt Nam.