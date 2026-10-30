Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Indonesia

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ: hội nghị góp phần cụ thể hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2026–2030, đề ra những định hướng hợp tác chiến lược, nhất là những lĩnh vực mới, quan trọng. Việc tổ chức Hội nghị tại thành phố Quảng Ninh, địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng của năm 2026, thể hiện quyết tâm cao đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia đi vào chiều sâu, lan tỏa từ cấp quốc gia tới địa phương, từ định hướng chính sách tới hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân với những kết quả tích cực, cụ thể. Do đó, quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia cần được xác định là trụ cột, mang ý nghĩa chiến lược trong chính sách đối ngoại của hai nước, gắn kết chặt chẽ với chính sách phát triển của mỗi quốc gia, đóng góp thiết thực cho tự cường, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân, hai bên cần củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống thông qua tăng cường gắn kết về hạ tầng, thương mại và đầu tư; khuyến khích mở thêm các đường bay thẳng và tăng tần suất kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch của hai nước; tạo thuận lợi thương mại, tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường, thanh toán xuyên biên giới. Đặc biệt, hai bên cần chuyển từ trao đổi hàng hóa, thu hút đầu tư đơn thuần sang liên kết đầu tư, hợp tác sản xuất, bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu không chỉ là gia tăng kim ngạch thương mại hay đầu tư mà còn cùng nhau nâng cao giá trị gia tăng, tính bền vững và khả năng cạnh tranh hai nền kinh tế. Hai bên cùng bứt phá trong khoa học công nghệ, bán dẫn và đổi mới sáng tạo. Các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước cần nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư, kết nối để hình thành hệ sinh thái công nghệ hai bên, hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển chung về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. Hai bên tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân, xây dựng mạng lưới tri thức bền vững giữa các trường đại học, phát huy sức mạnh của công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng văn hóa phong phú, đa màu sắc cùng quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa người dân hai nước.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh thông tin, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia, Quảng Ninh mong muốn cùng các đối tác chuyển tiềm năng hợp tác thành những dự án, sản phẩm và kết quả cụ thể. Quảng Ninh ưu tiên hợp tác trong công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch; kinh tế số, đô thị thông minh, kinh tế tuần hoàn; kinh tế biển, cảng biển, logistics và du lịch. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch quy trình, chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Quảng Ninh sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp Indonesia khảo sát cơ hội, kết nối đối tác và triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững.

Hội nghị diễn ra 2 phiên thảo luận. Phiên thứ nhất tập trung vào hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Các đại biểu trao đổi về khả năng phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nước, tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án hợp tác và hình thành chuỗi giá trị bền vững. Phiên thứ hai tập trung vào liên kết du lịch bền vững và phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal, đáp ứng nhu cầu của thị trường Hồi giáo.

Anh Juragan Denny I.Zakno, Hiệp hội lữ hành Halal Indonesia chia sẻ: Quảng Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch Halal, có nét tương đồng với tỉnh Trung Java, đặc biệt hấp dẫn với du khách Indonesia. Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ về hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ. Anh sẽ nghiên cứu, tìm hiểu và có thể cùng với các doanh nghiệp du lịch đầu tư, đưa du khách sang đây.

Quang cảnh hội nghị.

Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch song phương đạt 17,2 tỷ USD năm 2025 và gần 13 tỷ USD trong 8 tháng của năm 2026. Đầu tư hai chiều cũng chuyển động tích cực. Vốn đầu tư đăng ký của Indonesia vào Việt Nam đạt hơn 1,7 tỷ USD trong 7 tháng của năm 2026, đưa Indonesia giữ vị trí thứ 6 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng đẩy mạnh đầu tư sang Indonesia với nhiều dự án tiêu biểu.