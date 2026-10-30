Tăng cường kết nối thông qua các hoạt động tại DigiNight 2026

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thảo Quế

Chương trình là dịp để nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tăng cường kết nối trong khuôn khổ sự kiện. Từ đó, hướng đến mở rộng quan hệ hợp tác, gắn kết các nguồn lực phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.

Bên cạnh đó, DigiNight 2026 còn có phần biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục hòa tấu của dàn nhạc dân tộc, chương trình giao lưu ca nhạc của các nghệ sĩ trong và ngoài thành phố Đồng Nai. Nội dung nghệ thuật góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị tham dự.

Một tiết mục hòa tấu của dàn nhạc dân tộc đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Thảo Quế

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang chia sẻ: DigiNight là một trong những hoạt động nghệ thuật và mở rộng kết nối giữa các bên liên quan trong chuỗi sự kiện DIGIFEST Đồng Nai 2026. Chương trình này cùng các hoạt động trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026 hướng đến tìm kiếm giải pháp khả thi cho những bài toán thực tiễn của cơ quan nhà nước, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực và không gian phát triển mới của Đồng Nai.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thảo Quế

Sở Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành, làm cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác, góp phần chuyển những ý tưởng, cam kết tại DIGIFEST Đồng Nai 2026 thành chương trình hợp tác và kết quả thực chất...