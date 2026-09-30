Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương chào mừng ông Lim Tuang Lee và đoàn công tác MAS đến thăm, làm việc tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và tham dự Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR).

Đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của MAS đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho rằng dư địa hợp tác giữa hai cơ quan còn rất lớn trong bối cảnh thị trường vốn hai nước ngày càng tăng cường kết nối.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương chia sẻ tại cuộc họp. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Trao đổi về phát triển sản phẩm DR, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước đề nghị MAS tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước; trong đó, hỗ trợ chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Singapore.

Trên cơ sở đó, các sở giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian hai nước có thể tăng cường kết nối, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ việc phát hành và niêm yết DR. Theo Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương, phát triển các kênh kết nối thị trường như DR sẽ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều giữa Việt Nam và Singapore.

Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước.

Ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Về phía Singapore, ông Lim Tuang Lee hoan nghênh sự hợp tác giữa SGX và VNX, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm DR. Ông cho rằng, để sản phẩm này vận hành hiệu quả cần có sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, gồm ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ; đồng thời bảo đảm thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng DR được cung cấp đầy đủ, minh bạch tới các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi về quản lý thị trường tài sản mã hóa. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết, đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi cơ quan quản lý vừa tạo điều kiện cho đổi mới, phát triển thị trường, vừa bảo đảm an toàn, minh bạch và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh.

Trên cơ sở kinh nghiệm của Singapore, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đề nghị MAS tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường; đặc biệt là các giải pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Toàn cảnh buổi họp. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng quan tâm kinh nghiệm của MAS trong xây dựng hệ thống giám sát kết nối với thị trường; lựa chọn mô hình tổ chức thị trường tài sản mã hóa phù hợp; cơ chế quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và khả năng kết nối với thị trường quốc tế. Đây là những nội dung có ý nghĩa tham khảo trong quá trình Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ quản lý lĩnh vực này.

Ông Lim Tuang Lee khẳng định, MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa, đồng thời duy trì trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ngay sau cuộc họp, tại trụ sở VNX diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm DR. Việc ký kết tạo khuôn khổ để hai sở giao dịch tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.