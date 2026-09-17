Tăng cường kết nối thị trường du lịch Đà Nẵng - Bangkok

Đại diện Thai Airways chia sẻ tầm quan trọng trong kết nối Đà Nẵng với mạng đường bay quốc tế của Thai Airways. Ảnh: NGỌC HÀ

Hiện Đà Nẵng và Bangkok được kết nối bằng 48 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần; Thái Lan cũng là thị trường có lượng khách cao nhất trong các nước Đông Nam Á đến Đà Nẵng từ đầu năm đến nay.

Theo kế hoạch, Thai Airways sẽ chính thức khai trương đường bay mới Đà Nẵng - Bangkok dự kiến vào ngày 1/12/2026.

Từ việc mở thêm đường bay mới Đà Nẵng - Bangkok, các đại biểu trao đổi, thảo luận về tầm quan trọng trong kết nối Đà Nẵng với mạng đường bay quốc tế của Thai Airways; thu hút khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng; tăng cường kết nối giữa Thái Lan, Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Đông đảo đơn vị lữ hành tham dự hội thảo. Ảnh: NGỌC HÀ

Các đại biểu nhấn mạnh, đường bay không chỉ mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách, mà còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đà Nẵng với Bangkok - một trong những trung tâm trung chuyển hàng không nổi bật của khu vực; góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế giữa Đà Nẵng, Thái Lan cùng các thị trường trọng điểm trên toàn cầu.