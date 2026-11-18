Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tối 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại Quảng Đông, địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó với lịch sử cách mạng Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh, nhất là vai trò đầu tàu về kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao của Trung Quốc, động lực quan trọng trong phát triển Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất với Việt Nam; tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh﻿. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá tích cực kết quả hợp tác kể từ chuyến thăm Quảng Đông tháng 8/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nổi bật là tăng trưởng thương mại, đầu tư chuyển mạnh sang công nghệ cao và sản xuất tiên tiến; hợp tác hạ tầng, khoa học - công nghệ mở ra nhiều triển vọng mới.

Về phương hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Quảng Đông với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, thực hiện tốt “3 nhiệm vụ tiên phong”: hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản trị đất nước; triển khai hợp tác thực chất, chất lượng cao; mở rộng giao lưu nhân văn, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy kết nối Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao với các địa phương Việt Nam; tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đồng thời, đề nghị Quảng Đông tăng nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối logistics; thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học - công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, phát huy giá trị các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng hai nước tại Quảng Đông; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ.

Quảng Đông sẵn sàng chia sẻ thành quả phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam; mở rộng nhập khẩu nông sản, hoa quả Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông đồng thời khẳng định tiếp tục bảo tồn các di tích gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân giữa Quảng Đông với các địa phương Việt Nam.