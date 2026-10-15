Tăng cường kết nối phụ nữ đổi mới sáng tạo tại ASEAN

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: MINH LÊ

Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự, nhằm kết nối các nhà khoa học nữ, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thế hệ trẻ trong các lĩnh vực STEM.

Đây là hoạt động tiếp nối vòng chung kết và lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026, diễn ra vào chiều 14/10.

Mang chủ đề "Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN”, giải thưởng tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các nhà khoa học nữ trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào y tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân (thứ 4, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng các nhà khoa học nữ đoạt giải. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chung cuộc, PGS.TS Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam xuất sắc giành giải Nhất ở hạng mục giữa sự nghiệp (Mid-career). Giải Vinh danh ở hạng mục này thuộc về TS Latifah Nurahmi của Indonesia.

Ở hạng mục cấp cao, giải Nhất thuộc về TS Joanne Ngeow của Singapore, trong khi TS Wai Yie Leong của Malaysia nhận giải Vinh danh.

Được tổ chức từ năm 2014 trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ, Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho nữ giới nhằm ghi nhận những thành tựu nghiên cứu nổi bật, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời tăng cường hợp tác khoa học trong khu vực.

Thành tích giành giải Nhất năm 2026 của PGS.TS Hà Thị Thanh Hương tiếp tục khẳng định vị thế của các nhà khoa học nữ Việt Nam tại giải thưởng cấp khu vực, đồng thời góp phần lan tỏa vai trò của phụ nữ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vì sức khỏe cộng đồng.