Tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh

Quang cảnh cuộc gặp

Cuộc gặp được tổ chức với mục đích phổ biến Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2.8.2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Anh về những nội dung đã được đề cập nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh tháng 10.2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao.

Đồng thời cập nhật tình hình, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng và trao đổi về các định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, đại diện các hội đoàn đã thông tin về kết quả hoạt động nổi bật trong thời gian qua.

Trong đó, đáng chú ý là nỗ lực của Hội người Việt Nam tại Anh (VAUK) trong tập hợp, kết nối cộng đồng với sự tham gia của đại diện nhiều hội đoàn trong Ban Chấp hành.

Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, không phân biệt lĩnh vực hoạt động; việc xây dựng mạng lưới chuyên gia, thúc đẩy trao đổi học thuật và kết nối hợp tác với trong nước của Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland(VIS).

Các lớp dạy và học tiếng Việt cho trẻ em của Hội Gia đình Việt hay việc tổ chức Tuần lễ Thời trang Áo dài tại London và nhiều sự kiện văn hóa khác của Hội Phụ nữ và Trẻ em…

Các hội đoàn cũng bày tỏ nhiều nguyện vọng như tăng cường quan hệ với Cơ quan đại diện, được hỗ trợ của trong nước về kiện toàn tổ chức, định hướng phát triển, kinh phí hoạt động… với mong muốn cao nhất là xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đại diện cho hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết của đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Anh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các hội đoàn và bà con trong việc duy trì sự gắn kết cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tích cực hội nhập, đóng góp cho xã hội sở tại và được chính quyền, nhân dân sở tại ghi nhận, tạo điều kiện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Anh có nhiều tiềm năng và lợi thế là nguồn lực quan trọng có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Minh chứng rõ ràng cho điều này chính là việc các kiến nghị của cộng đồng người Việt tại Anh đưa ra với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2025 đã được Chính phủ Việt Nam tiếp thu và chuyển hóa trực tiếp vào lộ trình pháp lý lẫn hành động thực tế, nhất là trong tiến trình sửa đổi Luật Quốc tịch hay việc xây dựng các Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Anh đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10.2025, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng cần phát huy tốt hơn vai trò cầu nối của cộng đồng, góp phần đưa các thỏa thuận và khuôn khổ hợp tác giữa hai nước vào thực tiễn, thúc đẩy các dự án cụ thể về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và chuyển đổi xanh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện qua nội dung các Nghị quyết chiến lược trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt là những yêu cầu mới của công tác người Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện đậm nét trong Nghị quyết số 23-NQ/TW: tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực kiều bào, khuyến khích đồng bào ở nước ngoài đồng hành cùng đất nước, tham gia sâu hơn, với nhiều hình thức đa dạng hơn vào quá trình phát triển và hội nhập quốc tế; khẳng định sự quan tâm, đồng hành, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào.

Trên tinh thần của Nghị quyết 23, Thứ trưởng đề nghị các hội đoàn tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh riêng và thu hút thế hệ trẻ tham gia hoạt động cộng đồng. Đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng tập hợp hội viên của Hội người Việt Nam tại Anh.

Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ kế cận, thu hút người trẻ tham gia hoạt động hội đoàn; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Đối với các chuyên gia, trí thức, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục phát triển mạng lưới chuyên gia theo từng lĩnh vực, gắn kết với nhu cầu cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước.

Nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ, giáo dục và y tế; đưa các hội nghị, hội thảo quốc tế về Việt Nam tổ chức.

Khuyến khích đội ngũ doanh nhân tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường, đối tác và kinh nghiệm quản trị tại Anh.

Thứ trưởng cũng gợi mở một số sáng kiến trong cách thức tổ chức hoạt động, sự kiện để các hội đoàn tham khảo. Đồng thời đánh giá cao và đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối các hội đoàn, chuyên gia, trí thức và doanh nhân với các cơ quan, tổ chức trong nước.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật những nội dung đã trao đổi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy các đề xuất có khả năng triển khai. Mục tiêu là duy trì sự kết nối thường xuyên sau mỗi cuộc gặp, để các ý tưởng và sáng kiến của cộng đồng từng bước trở thành những công việc, chương trình hợp tác cụ thể.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trân trọng mời kiều bào tại Anh tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ V cũng như các hoạt động thường niên do Bộ Ngoại giao (UBNV) tổ chức, đóng góp ý kiến và sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai đã có các cuộc làm việc với một số tổ chức cộng đồng tại Anh, gồm Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh, Hội Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Anh và tổ chức Gia Đình Việt (Vietnamese Family Partnership).

Các cuộc gặp tập trung trao đổi về hoạt động của từng tổ chức, những đóng góp trong hỗ trợ cộng đồng hòa nhập vào xã hội sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và bản sắc dân tộc, cũng như các đề xuất nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ghi nhận các đề xuất của cộng đồng, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai cho biết Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có những kiến nghị cụ thể để đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của bà con, mong bà con tiếp tục phối hợp hiệu quả với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.