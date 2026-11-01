Tăng cường kết nối Mondulkiri và vùng đông bắc Campuchia với các địa phương Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng lãnh đạo tỉnh Mondulkiri và đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh trao quà cho người dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Mondulkiri, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 380km về phía đông bắc.

Đoàn công tác đã tham gia lễ khai mạc chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, tặng quà cho khoảng 500 người tại tỉnh Mondulkiri; làm việc với lãnh đạo tỉnh Mondulkiri; gặp Ban Chấp hành Chi Hội Khmer-Việt Nam (KVFCA) tỉnh Mondulkiri và một số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động đầu tư tại tỉnh Mondulkiri.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, tặng quà ngày 31/10, được tổ chức tại Trường phổ thông dân tộc dạy nghề tỉnh Mondulkiri, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chương trình khám chữa bệnh được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh tổ chức định kỳ hằng năm tại các địa phương của Campuchia nhằm góp phần nâng cao sức khỏe của các hộ gia đình khó khăn, thực hiện các chính sách chăm lo sức khỏe của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hoạt động ý nghĩa này đồng thời thể hiện sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế giữa hai nước Việt Nam và Campuchia cũng như tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực với tấm lòng nhân ái vì sức khỏe cộng đồng của đội ngũ các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh; bày tỏ cảm ơn chính quyền tỉnh Mondulkiri đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để hoạt động được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại sứ mong muốn bà con người Khmer, người gốc Việt tại địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên trong cuộc sống, góp phần chung tay xây dựng đất nước Campuchia thịnh vượng, phồn vinh cũng như đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri, ông Dim Ny bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh đã tổ chức hoạt động khám bệnh và tặng quà cho bà con.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ mang đến dịch vụ khám bệnh mà còn cấp thuốc miễn phí cũng như dành cho bà con những phần quà động viên, thể hiện tình cảm gắn bó, hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa địa phương và nhân dân hai nước.

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Mondulkiri. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Mondulkiri, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, tặng quà tại tỉnh Mondulkiri.

Thông tin về một số các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, Đại sứ nhấn mạnh, các chuyến thăm diễn ra thường xuyên đã thể hiện sự tin cậy chính trị, quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo hai nước, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực đi vào thực chất và hiệu quả.

Đại sứ cảm ơn chính quyền tỉnh Mondulkiri đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, để các doanh nghiệp không những đóng góp vào ngân sách địa phương, mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân Campuchia, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại sứ cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giải quyết giấy tờ pháp lý cho cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh, giúp bà con ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Quyền Tỉnh trưởng Dim Ny cho biết Mondulkiri có mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam như Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai trong triển khai các chương trình hợp tác về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh.

Giới thiệu về tiềm năng của Mondulkiri trong phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, khai thác khoáng sản và phát triển năng lượng, Quyền Tỉnh trưởng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy hợp tác giữa địa phương cũng như hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ gặp đại diện cộng đồng người gốc Việt và một số doanh nghiệp tại địa bàn. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại cuộc gặp Ban Chấp hành Chi hội KVFCA tỉnh Mondulkiri, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chúc mừng và biểu dương thành tích của Tổng hội KVFCA nói chung và Chi hội tại tỉnh Mondulkiri nói riêng trong những năm qua; chúc Tổng hội, Chi hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, là điểm tựa cho bà con gốc Việt tại Campuchia phát triển và là cầu nối củng cố quan hệ hai nước.

Đại sứ đề nghị Chi hội tiếp tục vận động tuyên truyền cho bà con gốc Việt trên địa bàn sinh sống và làm việc tuân thủ quy định của pháp luật Campuchia; nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại và là cầu nối đóng góp cho quan hệ hữu nghị hai nước.