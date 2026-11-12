Tăng cường kết nối, mở rộng không gian hợp tác Pháp ngữ

Giải chạy Pháp ngữ tại Hà Nội.

Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam đang đóng góp ngày càng thực chất vào việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết quốc tế, đồng thời phát huy vai trò là một trong những thành viên nòng cốt, trụ cột của Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Gần 50 năm tham gia Cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ giữa Việt Nam với OIF ngày càng được củng cố, mở rộng về nội dung và phương thức hợp tác. Một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt là việc Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội vào năm 1997. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên được tổ chức ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thể hiện vai trò và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của Pháp ngữ theo hướng tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế và xã hội, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống là ngôn ngữ và văn hóa. Hội nghị cấp cao tại Hà Nội cũng có ý nghĩa đối với quá trình hoàn thiện thể chế của Pháp ngữ. Tại đây, Cộng đồng Pháp ngữ lần đầu thông qua Hiến chương và lập ra vị trí Tổng Thư ký Pháp ngữ. Việt Nam trong vai trò chủ nhà, chính là nước đã khởi xướng mảng hợp tác kinh tế, hiện trở thành một nội dung hợp tác ưu tiên tại Cộng đồng Pháp ngữ.

Những năm qua, Việt Nam tiếp tục duy trì sự tham gia chủ động tại các cơ chế và hoạt động của OIF. Việc thường xuyên tham dự các hội nghị cấp cao, hội nghị bộ trưởng và các hoạt động của tổ chức thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác này, là dịp để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào những vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Một trong những đóng góp nổi bật của Việt Nam tại OIF là thúc đẩy tinh thần đoàn kết, đối thoại, hợp tác giữa các thành viên, và góp phần tăng cường vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong các cơ chế đa phương quốc tế. Với kinh nghiệm hội nhập quốc tế và tham gia giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu, Việt Nam có điều kiện đóng góp những góc nhìn thực tiễn về xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao vai trò của các thể chế đa phương. Đây cũng là những giá trị có ý nghĩa quan trọng đối với OIF trong bối cảnh thế giới đối mặt với xung đột, cạnh tranh chiến lược, phân hóa và những thách thức ngày càng phức tạp đối với trật tự quốc tế.

Một động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-OIF trong giai đoạn hiện nay là quyết tâm mở rộng hợp tác kinh tế và đưa các lĩnh vực mới trở thành trụ cột trong quan hệ giữa hai bên. Không gian Pháp ngữ không chỉ là mạng lưới kết nối về ngôn ngữ và văn hóa mà còn sở hữu tiềm năng hợp tác kinh tế rộng lớn. Với tổng dân số khoảng 1,4 tỷ người, Cộng đồng Pháp ngữ hiện chiếm 16,5% GDP thế giới, khoảng 20% trao đổi thương mại toàn cầu và 14% dự trữ mỏ và năng lượng thế giới. Việt Nam hiện có trao đổi thương mại với 44 trên 53 quốc gia thành viên chính thức của OIF.

Đặc biệt, các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp đang mở ra những cơ hội hợp tác trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, năng lượng, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Việc tăng cường kết nối với khu vực này giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và tìm kiếm những đối tác mới.

Trong khi đó, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp và hội nhập quốc tế với các thành viên Pháp ngữ, tranh thủ nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ các đối tác. Đặc biệt, hợp tác song phương và ba bên có thể trở thành phương thức hiệu quả để kết nối thế mạnh của Việt Nam với nguồn lực và nhu cầu phát triển của các quốc gia Pháp ngữ, nhất là tại châu Phi.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng đa dạng, việc Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ với OIF nhằm kết nối các nguồn lực, thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác tiềm năng, mở ra triển vọng hợp tác mới trong không gian Pháp ngữ để cùng kiến tạo những giá trị, đóng góp thiết thực vào mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.