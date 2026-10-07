Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa Ninh Bình với các đối tác tại Thụy Điển

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

* Trong chương trình công tác, Đoàn có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Đồng chí Đan Anh Tuấn, Tham tán, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tiếp Đoàn.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đan Anh Tuấn, Tham tán, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã giới thiệu khái quát về địa bàn, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thụy Điển và những tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Việt Nam và Thụy Điển thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/1/1969.

Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tích cực ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển. Quan hệ hai nước được duy trì và củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn và cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai nước phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc.

Đồng chí khẳng định: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong hoạt động đối ngoại, tăng cường kết nối với các đối tác tại địa bàn, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Thụy Điển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Đan Anh Tuấn, Tham tán, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tặng quà Đoàn công tác.

Trân trọng cảm ơn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa giới thiệu khái quát về tỉnh Ninh Bình sau khi hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, đồng thời cho biết: Ninh Bình đang định hướng phát triển theo hướng xanh, bền vững, lấy công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, kinh tế di sản và đô thị xanh làm những trụ cột quan trọng. Trong quá trình đó, tỉnh mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế, tìm hiểu kinh nghiệm và kết nối với các đối tác phù hợp tại những quốc gia phát triển, trong đó có Thụy Điển.

Thông tin về mục tiêu chuyến công tác, đồng chí cho biết Đoàn tập trung tìm hiểu kinh nghiệm của Thụy Điển trong phát triển hạ tầng số, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số toàn diện; đồng thời, trao đổi về mô hình chuỗi cung ứng, hệ thống logistics hiện đại, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến, các sản phẩm sinh học, thân thiện với môi trường của Ninh Bình vào thị trường Thụy Điển và khu vực Bắc Âu.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí Đan Anh Tuấn, Tham tán, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

Đồng chí mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong nắm bắt thông tin về địa bàn, kết nối với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp phù hợp; đồng thời, hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, sản phẩm, văn hóa và du lịch Ninh Bình tới các đối tác Thụy Điển. Tỉnh cũng mong muốn được hỗ trợ trong duy trì các kết nối sau chuyến công tác, tư vấn lựa chọn những nội dung có tiềm năng để thúc đẩy hợp tác cụ thể, lâu dài.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Ninh Bình sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và phân công các cơ quan chuyên môn làm đầu mối trao đổi, qua đó cùng Đại sứ quán thúc đẩy các kết nối phù hợp, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác giữa Ninh Bình với các đối tác Thụy Điển.

* Cũng trong khuôn khổ của chương trình công tác, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình thăm và làm việc với Tập đoàn Ericsson tại Stockholm, Thụy Điển.

Đoàn công tác tỉnh nghe đại diện Tập đoàn Ericsson giới thiệu về sản phẩm mới.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu kinh nghiệm của Ericsson trong phát triển hạ tầng số, ứng dụng công nghệ 5G trong sản xuất, quản lý đô thị và du lịch; đồng thời, trao đổi về khả năng kết nối chuyên môn, khảo sát nhu cầu hợp tác giữa Ericsson với tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Ericsson là tập đoàn công nghệ và thiết bị viễn thông đa quốc gia có trụ sở tại Stockholm, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng mạng di động, công nghệ đám mây và các giải pháp chuyển đổi số công nghiệp, với mạng lưới hoạt động tại 180 quốc gia trên thế giới.

Trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Ericsson đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị; trao đổi về những yêu cầu đặt ra đối với hạ tầng số trong quá trình phát triển của tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa cho biết, Ninh Bình là một trong những tỉnh đi đầu trong phát triển du lịch quốc gia, đồng thời, đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị thông minh, tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng một nền tảng hạ tầng số hiện đại, an toàn và thông suốt. Tỉnh đánh giá cao năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của Ericsson trong phát triển hạ tầng mạng 5G, các giải pháp kết nối IoT và hệ sinh thái viễn thông tiên tiến. Ninh Bình nhận thấy tiềm năng hợp tác với Tập đoàn và Văn phòng đại diện của Ericsson tại Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn Ericsson.

Qua buổi làm việc, Đoàn công tác mong muốn được Tập đoàn Ericsson chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạ tầng viễn thông thế hệ mới (5G) phục vụ chính quyền số, kinh tế số tại các địa phương; các giải pháp công nghệ thông minh có thể áp dụng trong quản lý đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; trao đổi về cơ hội hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với Tập đoàn trong các dự án ứng dụng công nghệ viễn thông trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, Ninh Bình cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, môi trường và bảo đảm tuyệt đối về an ninh, trật tự để Tập đoàn Ericsson nói chung và Văn phòng Ericsson tại Việt Nam nói riêng yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

* Tiếp đó, Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Công ty Luxia AB, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại và phân phối thực phẩm, hàng tiêu dùng; cung cấp dịch vụ logistics, vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại thị trường Thụy Điển và khu vực Bắc Âu.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tham quan và chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công ty Luxia AB.

Buổi làm việc tập trung trao đổi về nhu cầu thị trường, yêu cầu đối với nhà cung cấp, tiêu chuẩn hàng hóa và cơ hội kết nối sản phẩm của các doanh nghiệp Ninh Bình với hệ thống phân phối của Công ty Luxia AB.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, tỉnh đang quan tâm thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho đại diện Công ty Luxia AB.

Vì vậy, Đoàn công tác mong muốn Công ty Luxia AB chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường Thụy Điển và EU đối với hệ thống kho vận, chuỗi cung ứng lạnh, cũng như các quy định nhập khẩu đối với mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm sinh học từ các nước đang phát triển.

Đồng thời, trao đổi cụ thể về yêu cầu đối với quy cách, chất lượng, tiêu chuẩn đóng gói đối với các dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm và các sản phẩm chất đốt sinh học, phụ phẩm nông - lâm mà thị trường Bắc Âu có nhu cầu.

Đoàn cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và Công ty Luxia AB trong kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Bình nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU, đưa các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh tiếp cận sâu hơn hệ thống bán lẻ, nhà hàng tại Thụy Điển.

Đại diện Công ty Luxia AB tặng quà đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ kết nối các nhà sản xuất uy tín tại địa phương để tạo nguồn hàng ổn định, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của Công ty Luxia AB nói riêng và thị trường Bắc Âu nói chung.

Chuyến công tác của Đoàn tại Thụy Điển đã thành công tốt đẹp. Theo chương trình công tác, từ ngày 8-10/10 Đoàn tiếp tục có chuyến thăm và làm việc tại Na Uy.