Tăng cường kết nối khu vực Mê Công-Lan Thương

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công-Lan Thương lần thứ 11. (Ảnh: baoquocte.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều thách thức, khu vực Mê Công-Lan Thương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Những chuyển biến mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các nước nâng cao năng lực thích ứng, phát huy lợi thế bổ trợ và gia tăng tính kết nối, liên kết.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất tập trung xây dựng khu vực Mê Công-Lan Thương tự cường, đổi mới, tăng cường kết nối khu vực, đẩy mạnh phối hợp giữa MLC và các cơ chế khu vực, cơ chế hợp tác Mê Công khác, tăng cường hợp tác trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống và đặt con người ở trung tâm của hợp tác MLC.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua, đề xuất tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương mỗi bên để triển khai các cam kết cấp cao và một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

* Chiều 4/11, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất và kết nối chiến lược, nhất là đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản Việt Nam, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững; tăng cường hợp tác năng lượng, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phối hợp triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Hai bên nhất trí tiếp tục quản lý tốt đường biên giới trên bộ, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển; kiểm soát bất đồng, giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.