Tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka

Các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các sản phẩm với các đối tác Sri Lanka. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka vừa phối hợp với Hội Doanh nghiệp Sri Lanka-Việt Nam tổ chức thành công chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chương trình có sự tham dự của các doanh nghiệp Việt Nam gồm Hanoimilk, Vione, Tân Long, Lantour và Lanmark cùng gần 50 doanh nghiệp Sri Lanka hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành hàng khác nhau.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sri Lanka-Việt Nam Suranjaya Rajaguru nhấn mạnh, nền tảng quan hệ hữu nghị và tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Sri Lanka trong bối cảnh hai nước đã có kết nối hàng không trực tiếp; khẳng định Hội sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp hai nước để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này trên tinh thần thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm phát biểu tại chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Sri Lanka. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động kết nối doanh nghiệp đầu tiên sau khi Hội Doanh nghiệp Sri Lanka-Việt Nam được thành lập tháng 10/2026; nhắc lại cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước về mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD vào năm 2030.

Đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam tiên phong tìm hiểu, khám phá thị trường Sri Lanka, Đại sứ Trịnh Thị Tâm khẳng định, Đại sứ quán luôn đồng hành với doanh nghiệp để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tại Sri Lanka, đóng góp tích cực cho Chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global của Việt Nam.

Đại sứ cũng hoan nghênh, khuyến khích các doanh nghiệp Sri Lanka tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; cho biết việc Việt Nam thu hút được ngày càng nhiều FDI trong những năm gần đây là bằng chứng tích cực khẳng định các chính sách thuận lợi dành cho doanh nghiệp nước ngoài của chính phủ Việt Nam.

Chương trình kết nối diễn ra trong không khí cởi mở, tích cực và đạt kết quả tốt đẹp. Các doanh nghiệp Sri Lanka bày tỏ sự quan tâm lớn đối với sản phẩm và năng lực cung ứng của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế của Hanoimilk, Vione và Tân Long. Các mặt hàng được quan tâm gồm hạt điều, sữa, mì và thực phẩm chế biến.

Nhiều doanh nghiệp Sri Lanka đánh giá cao tiềm năng của các sản phẩm Việt Nam và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về chất lượng, quy trình sản xuất cũng như khả năng cung ứng để phục vụ thị trường Sri Lanka.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sri Lanka-Việt Nam Suranjaya Rajaguru phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Trong thời gian thăm và làm việc tại Sri Lanka, các doanh nghiệp Việt Nam đã giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp Halal của Sri Lanka nhằm trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn Halal, hệ thống nhập khẩu và phân phối sản phẩm; giới thiệu thế mạnh, năng lực sản xuất và cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và hàng tiêu dùng. Đặc biệt, các doanh nghiệp Sri Lanka bày tỏ sự quan tâm đối với các sản phẩm hạt điều, sữa và mì của Việt Nam.

Nhân dịp này, đoàn cũng đã thăm, tìm hiểu cơ hội kinh doanh, đầu tư tại khu vực miền trung Sri Lanka; tại đó, đoàn đã được Thống đốc tỉnh tiếp và tọa đàm với các doanh nghiệp địa phương. Nhiều cơ hội hợp tác được mở ra trong các lĩnh vực du lịch tôn giáo-văn hóa, đầu tư chế biến các sản phẩm sữa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, trao đổi kinh nghiệm sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, thương mại hàng nông sản và máy móc nông nghiệp.

Đại biểu hai nước tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Tỉnh miền trung Sri Lanka đặc biệt quan tâm các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và chế biến các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương như hoa quả, rau củ, sữa, trà…; khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về đất đai và các chính sách liên quan khác cho các doanh nghiệp Việt Nam sang lập dự án hoặc mở văn phòng.

Hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Sri Lanka trong bối cảnh hai nước vừa thiết lập đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương giữa hai nước.