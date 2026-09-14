Tăng cường kết nối, hợp tác với Lào và Thái Lan phát triển du lịch

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan của tỉnh, doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 14/9, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên có buổi hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với đoàn đại biểu Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh U Đôm Xay (Lào) nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương. Dự hội đàm có đồng chí Sụ Vắt Mạ Hà Vông Sạ Năn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh U Đôm Xay; đại diện cơ quan chuyên môn về văn hóa và du lịch tỉnh bạn.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi những nội dung liên quan đến phát triển văn hóa, du lịch và tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm du lịch, khai thác các điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường kết nối hoạt động du lịch. Sự tham gia hội đàm của đại diện doanh nghiệp lữ hành góp phần mở rộng trao đổi từ cấp quản lý nhà nước đến hoạt động liên kết, khai thác thị trường và xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách.

Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên trao đổi tại buổi hội đàm.

Việc tăng cường hợp tác giữa Điện Biên và U Đôm Xay có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian liên kết du lịch giữa các địa phương khu vực Tây Bắc Việt Nam và Bắc Lào. Đây là một trong những hoạt động góp phần từng bước hình thành các tuyến du lịch đường bộ kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tạo thêm cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế đến Điện Biên.

Cùng với chương trình hội đàm, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã khảo sát thực tế hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, sản phẩm du lịch và các dịch vụ phục vụ khách tại địa phương. Qua đó có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu khả năng kết nối các điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, liên quốc gia và khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế.

Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay trao đổi tại buổi hội đàm.

Việc mở rộng liên kết du lịch với tỉnh U Đôm Xay được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch của Điện Biên đồng thời tạo điều kiện quảng bá sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người địa phương.