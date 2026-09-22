Tăng cường kết nối, hợp tác phát triển sản phẩm ngô bản địa tại Tuyên Quang

Đoàn công tác trao đổi, tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến tại Công ty TNHH Tập đoàn phát triển thịnh vượng toàn cầu.

Khảo sát thực tế, tìm hướng phát triển sản phẩm

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông; lãnh đạo Viện Khoa học Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cùng đại diện Đảng ủy, UBND xã Đường Thượng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tham quan thực tế hoạt động sản xuất, chế biến của Công ty TNHH Tập đoàn Phát triển Thịnh Vượng Toàn Cầu. Qua khảo sát, các thành viên trong đoàn trao đổi về tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng hợp tác phát triển các sản phẩm từ ngô bản địa.

Nội dung trao đổi tập trung vào thực trạng sản xuất ngô trên địa bàn tỉnh; tiềm năng phát triển các sản phẩm ngô bản địa gắn với chế biến, tiêu thụ; đồng thời tìm kiếm giải pháp tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp trong xây dựng chuỗi giá trị.

Theo định hướng được trao đổi tại buổi làm việc, việc phát triển sản phẩm ngô bản địa cần gắn với điều kiện sản xuất, lợi thế của từng vùng và nhu cầu thị trường. Cùng với nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu, khâu chế biến được xác định là hướng quan trọng để gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hướng tới xây dựng chuỗi giá trị ngô bản địa

Đoàn công tác cũng chia sẻ thông tin về định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, trong đó chú trọng phát huy lợi thế của các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, từng bước nâng cao giá trị gia tăng thông qua chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Khu vực sản xuất, chế biến sản phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn phát triển thịnh vượng toàn cầu.

Việc đưa ngô bản địa vào chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp mà còn mở ra hướng nâng cao giá trị đối với những giống cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái và tập quán canh tác của địa phương.

Đối với các vùng sản xuất còn gặp khó khăn về điều kiện địa hình, việc phát triển sản phẩm bản địa theo hướng gắn với chế biến và thị trường có thể tạo thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản, thay vì chỉ tiêu thụ nguyên liệu thô.

Chương trình tham quan, trao đổi tại doanh nghiệp cũng là dịp để cơ quan chuyên môn của tỉnh tìm hiểu kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, chế biến và phát triển sản phẩm; đồng thời mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu, cơ quan quản lý và địa phương.