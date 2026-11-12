Tăng cường kết nối, giúp các bác sĩ da liễu Việt Nam tiếp cận những thành tựu của y học thế giới

Chuyên gia quốc tế báo cáo tại Hội nghị Da liễu khu vực Á-Úc. (Ảnh: CƯỜNG NGUYỄN)

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Da liễu khu vực Á-Úc (RCD 2026), Hội nghị Da liễu thường niên và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, đồng Trưởng Ban tổ chức các hội nghị cho rằng, việc tổ chức đồng thời ba hội nghị trong một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, tạo nên một diễn đàn khoa học toàn diện, kết nối ba phương diện quan trọng trong sự phát triển của chuyên ngành da liễu.

Hội nghị Da liễu khu vực Á-Úc lần thứ 27 mở ra cơ hội giao lưu, hội nhập quốc tế, giúp các bác sĩ Việt Nam tiếp cận những thành tựu mới nhất của y học thế giới, đồng thời giới thiệu năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn của ngành da liễu Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hội nghị Da liễu thường niên là diễn đàn quan trọng để cập nhật kiến thức, hướng dẫn thực hành và chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị các bệnh lý da liễu, giúp đội ngũ bác sĩ trong nước nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước chuẩn hóa chất lượng khám chữa bệnh.

Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam tập trung thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội để các nhà khoa học, bác sĩ trẻ công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật và hình thành những hướng nghiên cứu mới có giá trị ứng dụng trong thực tiễn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Sự kết hợp này sẽ tạo ra sự cộng hưởng giữa tri thức quốc tế, kinh nghiệm thực hành trong nước và năng lực nghiên cứu khoa học, qua đó thúc đẩy chuyên ngành da liễu Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu và hội nhập. Quan trọng hơn, những kiến thức và thành tựu khoa học được chia sẻ tại hội nghị cần được chuyển hóa thành các giải pháp thiết thực trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh cho rằng, thông qua các hội nghị quốc tế, đội ngũ bác sĩ Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu, cập nhật những hướng dẫn điều trị mới, các công nghệ chẩn đoán và phương pháp điều trị tiên tiến. Đồng thời, các chuyên gia Việt Nam cũng có cơ hội giới thiệu những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và những thành tựu của chuyên ngành da liễu trong nước.

Một giá trị quan trọng khác là thúc đẩy hợp tác quốc tế. Từ những diễn đàn này, các cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi chuyên gia và chuyển giao kỹ thuật được hình thành, tạo điều kiện để các cơ sở y tế Việt Nam từng bước nâng cao năng lực chuyên môn.

Với RCD 2026, Ban tổ chức mong muốn đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ, kết nối tri thức da liễu của khu vực; đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong cộng đồng da liễu quốc tế. Giá trị lớn nhất của một hội nghị khoa học không chỉ nằm ở số lượng báo cáo hay đại biểu tham dự, mà quan trọng hơn là những kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác được chuyển hóa thành những thay đổi thực chất trong công tác khám chữa bệnh, mang lại lợi ích cho người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia, nhà khoa học chủ tọa một phiên khoa học. (Ảnh: CƯỜNG NGUYỄN)

Từ các chia sẻ, trao đổi tại các phiên hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh cho rằng trong giai đoạn tới, chuyên ngành da liễu Việt Nam cần tập trung vào phát triển nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế bệnh sinh, di truyền học và miễn dịch học, đặc biệt đối với các bệnh da mạn tính, tự miễn, bệnh hiếm và các bệnh có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng y học chính xác và cá thể hóa điều trị, phát triển các phương pháp chẩn đoán hiện đại, thuốc sinh học, thuốc điều trị đích và các liệu pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát và tác dụng không mong muốn.

Các cơ sở chuyên ngành da liễu trong nước cần tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong chẩn đoán hình ảnh, theo dõi diễn biến bệnh, quản lý người bệnh và hỗ trợ quyết định lâm sàng.

Bên cạnh đó, phải phát triển da liễu dự phòng, chăm sóc sức khỏe da cộng đồng và nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở. "Chúng ta cần xây dựng các mạng lưới quản lý bệnh chuyên sâu, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chuyển tuyến. Mặt khác tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao năng lực công bố khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh nhấn mạnh.

Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, Bệnh viện Da liễu Trung ương xác định sẽ tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ sở y tế trong nước và quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là đưa những thành tựu khoa học vào thực tiễn, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe làn da cho người dân Việt Nam.

Hội nghị Da liễu khu vực Á-Úc (RCD 2026), Hội nghị Da liễu thường niên và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam diễn ra từ 11 đến 14/11 thu hút hơn 2.000 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia. Tổng số có 44 phiên khoa học chuyên đề, 2 phiên toàn thể, cùng các hội thảo bên lề và khóa đào tạo trước hội nghị. Các nội dung khoa học trải rộng từ vảy nến, viêm da cơ địa, trứng cá, bệnh da tự miễn, bệnh da bọng nước, ung thư da, bệnh da nhiễm trùng và các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến rối loạn sắc tố, laser, phẫu thuật da và thẩm mỹ nội khoa… Chương trình kết hợp các báo cáo nghiên cứu, cập nhật chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực hành, tạo cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn lâm sàng khác nhau. Điểm nhấn của hội nghị là sự kết nối giữa những hiểu biết mới về cơ chế bệnh sinh với lựa chọn điều trị trên từng nhóm người bệnh. Các báo cáo cập nhật về liệu pháp sinh học, điều trị đích, hệ vi sinh vật da và những xu hướng ứng dụng công nghệ trong da liễu góp phần làm rõ khả năng đưa bằng chứng khoa học vào thực hành lâm sàng.